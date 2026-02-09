¡ÖÊü¤ê¹þ¤à¤À¤±¡×¤ÇÉô²°¤¬À°¤¦¡ª¡© ÁÝ½ü¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¥°¥Ã¤È²¼¤²¤ë¼ýÇ¼¤Î¿·¾ï¼±
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û»¶¤é¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡©
¡ÖÀ°Íý¼ýÇ¼¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÁÝ½ü¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡¢¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¡¢À°Íý¼ýÇ¼¤Î¥×¥í¡¦ËÜÂ¿¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤ÎÊÛ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÊÒ¤Å¤±¡áÁÝ½ü¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊËÜÂ¿¤µ¤ó¤¬¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ëÊÒ¤Å¤±¤Î¥³¥Ä¡¢¤½¤Î5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
1.¥¥Ã¥Á¥ó¤Þ¤ï¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤·¤ÆÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¯
¤è¤¯»È¤¦¥¥Ã¥Á¥ó¥Ä¡¼¥ë¤Î¤ß½Ð¤·¤Æ¤ª¤¡¢IH¥³¥ó¥í¤ÎÏÆ¤Ë¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¡£¡Ö¥µ¥Ã¤È¿¡¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌÌ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡£½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÇÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÁÝ½ü¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤Ä´ÍýÆé¤âÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ä¤¤Î¥é¥Ã¥¯¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊËÜÂ¿¤µ¤ó¡Ë
2.¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÎà¤â¤è¤¯»È¤¦¾ì½ê¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¥µ¥Ã¤È¿¡¤¤ä¤¹¤¤
ËÜÂ¿¤µ¤ó¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²ÈÂ²¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤¹¤°¼è¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬¡£¡Ö¿©»öÃæ¤Ë¸ý¤ä¼ê¤ò¿¡¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÝ½ü¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¥Ñ¥Ã¤È¼è¤ì¤ë°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ü¼ê¤Î¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤â¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¶á¤¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥Û¥³¥ê¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤²¡¤·Æþ¤ì¤Ë¤â¾ïÈ÷¡×
3.ÁÝ½üÆ»¶ñ¤Ï»È¤¦¾ì½ê¤´¤È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯
¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï´¹µ¤Àð¤Î¾å¤Ë½ü¶Ý¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¹¥×¥ì¡¼¤È¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡¢Íá¼¼¤Ï¥¯¥í¥¹¤ä¥Ö¥é¥·¡¢¿åÀÚ¤ê¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤òÊÉ¤ËÉâ¤«¤»¤Æ¼ýÇ¼¡£¡ÖÁÝ½üÆ»¶ñ¤ò¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤¤¤Ç¤ä¡¢±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÁÝ½üÆ»¶ñ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¼ê´Ö¤ò¾ÊÎ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÁÝ½ü¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤â¥°¥Ã¤È²¼¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
4.»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°Ìá¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊü¤ê¹þ¤à¤À¤±¤Î¼ýÇ¼¤ò¤Ä¤¯¤ë
ËÜÂ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤Î¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿©»ö¤ÎÁ°¤ä¿²¤ëÁ°¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ÎÁ°¸å¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¾å¤Î½ñÎà¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡¢¾åÃå¤Ê¤É¡¢»¶¤é¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÊü¤ê¹þ¤à¤À¤±¤Î¼ýÇ¼¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¤¬¥é¥¯¤Ë¡×
»¶¤é¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ÏÁ´Éô¡¢¤¶¤Ã¤¯¤êÊü¤ê¹þ¤à¤À¤±¡ª
5¡¥¾²ÁÝ½ü¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤â¤Î¤ò¤¸¤«ÃÖ¤¤·¤Ê¤¤
¾²¤Ë¤â¤Î¤¬¤¸¤«¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¡¢¶ù¤Ë¥Û¥³¥ê¤ä±ø¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÁÝ½ü¤Î¤¿¤Ó¤ËÆ°¤«¤¹¼ê´Ö¤¬¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤ï¤¬²È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾²¤Ë¤â¤Î¤ò¤¸¤«ÃÖ¤¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Éâ¤«¤»¤¿¤ê¤Ä¤ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¼ýÇ¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ßÈ¢¤Ê¤É¾²¤ËÃÖ¤¯¤â¤Î¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ä¤¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÁÝ½ü¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¥´¥ßÈ¢¤â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ä¤¡ª
ÁÝ½ü¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢²È¤ÎÃæ¤¬¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤â¤Î¤¬¤¹¤Ã¤¤êÊÒ¤Å¤¤¤Æ¡¢ÁÝ½üÆ»¶ñ¤¬¤¹¤°¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤â¡¢¿¡¤ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤Î¤â³ÊÃÊ¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÁÝ½ü¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÊÒ¤Å¤±ÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
