¡ÖÁÝ½ü¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¥³¥Ä¡ª¡©ÁÝ½ü¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê²È¡×¤ò´ÊÃ±¥¡¼¥×¡ª
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ÛÆþÍá¤Ä¤¤¤Ç¤ËÍá¼¼ÁÝ½ü¡£¤µ¤µ¤Ã¤ÈºÑ¤Þ¤»¤ë¥³¥Ä¤Ï¡©
Æ´¤ì¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â²È¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¡×¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÝ½ü¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¤¢¤Ã¤Á¤Ë¤â¤³¤Ã¤Á¤Ë¤â±ø¤ì¤¬¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À°Íý¼ýÇ¼¤Î¥×¥í¡¦ËÜÂ¿¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ë¡¢²¿¤«¤Î¡É¤Ä¤¤¤Ç¡É¤Ëµ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦ÁÝ½ü¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂ¿¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤¤ì¤¤¤Ê²È¤Ç²á¤´¤»¤½¤¦¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
▷ËÜÂ¿¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó
À°Íý¼ýÇ¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£²È»ö¤¬¤·¤ä¤¹¤¤´Ö¼è¤ê¤äÆ°Àþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢É×¡¢2¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤È£´¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÊë¤é¤·¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê@kurashigarakuninaru¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÒ¤Å¤±¤Î¥³¥Ä¤äÁÝ½ü½Ñ¤Ê¤É¤â¸ø³«Ãæ¡£
¢£ÁÝ½ü¤Ï¼«Á³¤Ë½¬´·²½¤ò¡£¤ï¤¶¤ï¤¶»þ´Ö¤Ï¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÁÝ½ü¤Ï·ù¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢"ËèÆüÁÝ½ü¤¹¤ë"¤È·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ëºá°´¶¤äÎôÅù´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÁÝ½ü¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯"¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤ã"¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢¤¢¤¨¤ÆÁÝ½ü¤Î¥ë¡¼¥ë¤äÉÑÅÙ¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Å·µ¤¤¬¤è¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤È¤¤ä¡¢±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤Ê¬¤ä²¿¤«¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤ä¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ë½¬´·²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜÂ¿¤µ¤ó¡£
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤É¤ó¤ÊÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿ÁÝ½ü¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë¹©É×¤Ê¤É¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÁÝ½ü¤ò¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡Û
¡ü¤¤¤Ä¤â¤Î¹ÔÆ°¤Î¡É¤Ä¤¤¤Ç¡É¤Ë¤ä¤ë
¡üÁÝ½ü¤¬¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡ü¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á²á¤®¤Ê¤¤
¢£ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤¯¥Æ¥¯¤¬ËþºÜ¡ªËÜÂ¿¤µ¤ó¤Î1Æü
¤Þ¤º¤ÏËÜÂ¿¤µ¤ó¤Î1Æü¤ÎÆ°¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤ËÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òËèÆü¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤À¤±¤Ê¤Î¤â¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ç¤¹¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ°Æþ¤ê¤ËÁÝ½ü¤·¤¿¤¤¤È¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú7»þ¤´¤í¡§²ÈÂ²¤¬½Ð¤«¤±¤ë¡Û
¾²¤Î¤â¤Î¤ò¾å¤²¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò²ÔÆ¯
²ÈÂ²¤¬½Ð¤«¤±¤¿¤é¡¢²ÈÁ´ÂÎ¤Î¾²ÁÝ½ü¤ò¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ë¤ªÇ¤¤»¡£¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¹¤Ê¤É¾²¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó²È¶ñ¤Î¾å¤Ê¤É¤Ë¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÁÝ½ü¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤ËÍê¤ë¤Î¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ÎÁÝ½üµ¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ì½ê¤äÌÜÅª¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊËÜÂ¿¤µ¤ó¡Ë
¤¤¤¹¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ø
⇓
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó
⇓
¤¢¤È¤Ï¤ªÇ¤¤»¡ª
¤½¤Î´Ö¤Ë¿©´ïÀö¤¤¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥·¥ó¥¯ÁÝ½ü
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¿©»ö¤Î¸åÊÒ¤Å¤±¡£¡Ö¿©´ïÀö¤¤¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¿©´ïÍÑÀöºÞ¤È¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¡¢¥·¥ó¥¯¤ÎÃæ¤òÀö¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÓ¿å¸ý¤Þ¤ÇÀö¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ì¥á¥ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤ä¡¢¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¤Ê¤É±ø¤ì¤¬Â¿¤¤¤È¤¤À¤±¡£ºÇ¸å¤Ë¥·¥ó¥¯¤Î¼þ¤ê¤äÂæ¤Î¾å¤Î¿å¤·¤Ö¤¤ò¥¯¥í¥¹¤Ç¿¡¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥³¥ó¥í¤Þ¤ï¤ê¤äÊÉ¤Þ¤Ç¿¡¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¿©´ï¤ò¿©Àöµ¡¤ËÆþ¤ì¤Æ
⇓
¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¥·¥ó¥¯¤ò¤³¤¹¤ë
⇓
Âæ¤Î¾å¤ä¥³¥ó¥í¤Þ¤ï¤ê¤ò¿¡¤¤¤¿¤é
⇓
¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÉ¤Þ¤Ç¿¡¤¤¤Á¤ã¤¦¡ª
¡Ú9»þ¤«¤é»Ï¶È¡£Í¼¿©¤Ï17»þ30Ê¬¤´¤í¡Û
¢£¡Ú21»þ¤´¤í¡§ÆþÍá¡Û
ÆþÍá¤·¤¿¤Ä¤¤¤Ç¤ËÍáÁå¤ÈÇÓ¿å¸ý¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¤«¤é½Ð¤ë
Íá¼¼ÁÝ½ü¤âÆþÍá¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡£¡ÖÁÝ½ü¤Î¤¿¤á¤ËÉþ¤¬¤Ì¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ì¤ì¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÆþÍá¤ÎºÇ¸å¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤òÀö¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢É÷Ï¤¤¤¤¹¤äÆþÍá¥°¥Ã¥º¤ò¥Ð¡¼¤Ë³Ý¤±¤Æ¤«¤éÍáÁå¤òÀö¤¤¡¢¾²¤äÊÉ¤Ê¤É¤Ï¤½¤Î¤Ä¤É±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤±¡£ºÇ¸å¤ËÇÓ¿å¸ý¤Î¤Õ¤¿¤ò¤¢¤±¤Æ¤ª¤¡¢´¥¤¤¤¿¤é¥´¥ß¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
É÷Ï¤¤¤¤¹¤äÆþÍá¥°¥Ã¥º¤ò¥Ð¡¼¤Ë³Ý¤±¤Æ
⇓
ÍáÁå¤òÀö¤¦
⇓
¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤±Àö¤¦¡£ÇÓ¿å¸ý¤Î¤Õ¤¿¤Ï¤¢¤±¤Æ¤ª¤¯
¢£ÍèµÒÁ°¤ä±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Ç°Æþ¤ê¤Ë
¥¥Ã¥Á¥ó¤Þ¤ï¤ê¤Î¾®Êª¤ò¥·¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤±ÃÖ¤
¡ÖÆÃ¤Ë¤¤¤Ä¤ä¤ë¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¶á¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Þ¤ï¤ê¤Î¾®Êª¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¯¤Ë¤ªÅò¤òÄ¥¤Ã¤¿¤é»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤òÆþ¤ì¡¢¿åÀÚ¤ê¥«¥´¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥³¥ó¥í¤Þ¤ï¤ê¤Î³°¤»¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Ä¤±ÃÖ¤¤Ë¡£¼Ø¸ý¤Î¥Ø¥Ã¥É¤â¿¤Ó¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤éÆþ¤ì¤Æ¤â¡×
¶À¤äÁë¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¿¡¤¯
¡ÖÀöÌÌÂæ¤Î¶À¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÃ¤ËÍèµÒ»þ¤Ë¤Ï½ü¶Ý¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿¡¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áë¤â±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿¡¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÁÝ½ü¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ê¤Éµ¤Ê¬Å¾´¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¢¤Á¤³¤Á¿¡¤¤¤¿ºÇ¸å¤Ë¸¼´Ø¤â
¡ÖÇ°Æþ¤ê¤ËÁÝ½ü¤¹¤ëÆü¤Ï¡¢¸ü¼ê¤Î¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Þ¤ï¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò¤¢¤Á¤³¤Á¿¡¤¤¤Æ²ó¤ê¤Þ¤¹¡£Ãª¾å¤Ê¤É±ø¤ì¤Î·Ú¤¤¤È¤³¤í¤«¤é½ç¤Ë¿¡¤¤¤Æ¤¤¤¡¢²¼¤Î¤Û¤¦¤Ï°ú¤¸Í¤Î¥ì¡¼¥ë¤â¡£¸¼´Ø¤Î¤¿¤¿¤¤Ï¤Û¤¦¤¤ÇÁÝ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¿¡¤¾å¤²¤Þ¤¹¡×
°ú¤¸Í¤Î¥ì¡¼¥ë¤ä¤¿¤¿¤¤â¸ü¼ê¤Î¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¿¡¤¯
¥È¥¤¥ì¤Ï¥¦¥¨¥¹¤ò»È¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤ò¿¡¤¯
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÏÊØ´ï¤Þ¤ï¤ê¤ò´ÊÃ±¤Ë¿¡¤¯ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç°Æþ¤ê¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÊØ´ïÆâ¤ò¥Ö¥é¥·¤Ç¤³¤¹¤ê¡¢¥¦¥¨¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¾²¤äÊÉ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿¡¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤Ï´¹µ¤Àð¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬¤¿¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢£±¥«·î¤Ë£±²óÄøÅÙ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë³°¤·¤Æ¥Û¥³¥ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¿åÀö¤¤¤ò¡×
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¥È¥¤¥ì¤ò»È¤Ã¤¿¤é¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÇÊØ´ï¤Þ¤ï¤ê¤ò¿¡¤¯¤Ê¤É¡¢"¤Ä¤¤¤Ç"¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢²ÈÃæ¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³ÁÝ½ü¡¢Â³¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
»£±Æ¡¿ÎÓ ¤Ò¤í¤·¡¡
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹