¡¡ÅìÍÎËÂ <3101> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î9Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.9ÇÜ¤Î158²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î175²¯±ß¢ª195²¯±ß(Á°´ü¤Ï105²¯±ß)¤Ë11.4¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬65.2¡óÁý¢ª84.1¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î74.4²¯±ß¢ª94.4²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï74.1²¯±ß)¤Ë26.9¡óÁý³Û¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬0.4¡óÁý¢ª27.4¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.5ÇÜ¤Î57.7²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.1¡ó¢ª6.3¡ó¤ËÂçÉý²þÁ±¤·¤¿¡£
