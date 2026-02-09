¥Ï¥ó¥º¥Þ¥ó¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾12¡ó¸º±×¤Ë²¼Êý½¤Àµ
¡¡¥Ï¥ó¥º¥Þ¥ó <7636> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î9Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯6·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(7-12·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ20.4¡ó¸º¤Î5.9²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢½¾Íè¤Î6.8¡óÁý±×Í½ÁÛ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¸º±×¤ÇÃåÃÏ¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î16.1²¯±ß¢ª13.5²¯±ß(Á°´ü¤Ï15.2²¯±ß)¤Ë16.1¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ11.5¡ó¸º±×¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-6·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.0¡ó¸º¤Î7.5²¯±ß¤Ë¸º¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(2Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12.2¡ó¸º¤Î4²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.3¡ó¢ª3.7¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î16.1²¯±ß¢ª13.5²¯±ß(Á°´ü¤Ï15.2²¯±ß)¤Ë16.1¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ11.5¡ó¸º±×¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-6·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.0¡ó¸º¤Î7.5²¯±ß¤Ë¸º¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(2Q)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12.2¡ó¸º¤Î4²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.3¡ó¢ª3.7¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹