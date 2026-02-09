¿®ÏÂ¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)ºÇ½ª¤Ï93¡óÁý±×¡¦ÄÌ´ü·×²è¤òÄ¶²á
¡¡¿®ÏÂ <3447> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î9Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ93.3¡óÁý¤Î16.7²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î12.4²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤¬134.5¡ó¤È¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î91.8¡ó¤âÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï4.3²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢4Q¤Î¶ÈÀÓ¤¬3Q¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ´ü·×²è¤ÏÁý³Û¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.4ÇÜ¤Î7.9²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î12.7¡ó¢ª17.9¡ó¤ËÂçÉý¾å¾º¤·¤¿¡£
