Âîµå¤Î¡Ö¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó¡×¤Ï7Æü¤«¤é8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³ÆÃÏ¤Ç¸ø¼°Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤â½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¡£¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿ßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ä¥ËÜÈþ¡õÄ¹粼ÉÔºß¤ÇÆñÅ¨¤Ë¾¡Íø
º£µ¨¤ÎT¥êー¥°¤Ï³Æ¥Áー¥à¤¬20»î¹çÁ°¸å¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢8Æü¤ËÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä¤È¤Î¥¢¥¦¥§ーÀï¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤¬¡¢ºòµ¨½÷»Ò¥×¥ìー¥ª¥ÕÇÆ¼Ô¤ÎÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡£¥Áー¥à¤Ï¡ÖITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2026¡×¤Ë½Ð¾ìÃæ¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡¢Ä¹粼ÈþÍ®¤é¼çÎÏÉÔºß¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¡¢ÂçÆ£º»·î¡¢²£°æºéºù¤é¼ÂÎÏ¼Ô¤òÍÊ¤¹¤ë¶¯Å¨¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¼ç¾¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹µ¯ÍÑ¤Ç¥Á¥ã¥ó¡¦¥ë¥¤¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¡¢Âè1¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¡£ÂçÆ£¡¿ÀÄÌÚºéÃÒÁÈ¤È¤ÎÀÜÀï¤ò¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È2－1¤ÇÀ©¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂè3¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Çº´Æ£Æ·¤ÈÂÐÀï¡£¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¥Þ¥óÁê¼ê¤Ë¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¡¢¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È3－1¤Ç¾¡Íø¡£µ®½Å¤Ê2ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇÊ¿Ìî¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÏT¥êー¥°¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¥Áー¥à¡£Àè¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç1ÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤Î®¤ì¤òºî¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖKA¿ÀÆàÀî¤Ï¥×¥ìー¥ª¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¸þ¤±¤Æ1°ÌÄÌ²á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ÏÂç»ö¤Ê°ìÀï¤Ç¡¢¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ä¾ÀÜ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥Áー¥à°ì´Ý¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½ªÈ×¤ÎÀï¤¤¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤³¤Î¾¡Íø¤Çº£µ¨20»î¹çÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿KA¿ÀÆàÀî¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö53¡×¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¥Ë¥Ã¥ÚM¡Ê22»î¹ç¾Ã²½¡Ë¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£21»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿ÆüËÜÀ¸Ì¿¥ì¥Ã¥É¥¨¥ë¥Õ¤Ï¡¢Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿µþÅÔ¥«¥°¥ä¥é¥¤¥ºÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö49¡×¤È¤·¤Æ¸å¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£»Ä¤ê»î¹ç¿ô¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤È¡¢KA¿ÀÆàÀî¡¢¥Ë¥Ã¥ÚM¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¤Î3¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó1°Ì¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿¾å°ÌÁè¤¤¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
º£µ¨¤ÎT¥êー¥°¤â¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¥Áー¥à¤¬Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤ËÎ×¤àÃæ¡¢ÇòÇ®¤¹¤ë¾å°ÌÁè¤¤¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£