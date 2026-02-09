女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が10日、第92話が放送される。

登校するヘブン（トミー・バストウ）を迎えに来た錦織（吉沢亮）。松江中学の校長になりヘブンと島根の教育を盛り上げると意気込む。数日後、トキ（郄石）とヘブンは、松江を離れ熊本に行くことを説明しに、タエ（北川景子）、勘右衛門（小日向文世）の元を訪れる。トキが反対する中、ヘブンの話を聞いたタエと勘右衛門の反応は？一方、錦織は江藤（佐野史郎）からある報せを受ける。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。