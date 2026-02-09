»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¡ÈÆÀ°ÕÊ¬Ìî¡É¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë±é½Ð¤Ç°ìÈ¯OK¡Ö¤Þ¤¡ËÍ¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥É¥¢¤«¤é¡¢¿·CM¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»×¤ï¤»¤ë±©¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉñ¤¦±é½Ð¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÇò¥¹¡¼¥Ä¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿»³ÅÄÎÃ²ð
¡¡CM¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Õ¤ï¤Ã¤È±©¤òÈô¤Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¸«»ö¡¢°ìÈ¯OK¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤Þ¤¡ËÍ¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¾éÃÌ¤Ç¤¹¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ã¤±¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ·ë¹½±©¤Ï¿á¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ±¤¯¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ÆÆÄ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¤â¤È¡Ö¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤ë¡£²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤·Ð¸³¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´ÆÆÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤ê¼«Á³ÂÎ¤Ë¶á¤¤»Ñ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡»³ÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿Ç¯´Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡¡SP¥¹¥Æ¥¤ ¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¿·CM¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÇò¥¹¡¼¥Ä¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿»³ÅÄÎÃ²ð
¡¡CM¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Õ¤ï¤Ã¤È±©¤òÈô¤Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¸«»ö¡¢°ìÈ¯OK¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤Þ¤¡ËÍ¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¾éÃÌ¤Ç¤¹¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ã¤±¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ·ë¹½±©¤Ï¿á¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ±¤¯¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿Ç¯´Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡¡SP¥¹¥Æ¥¤ ¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¿·CM¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£