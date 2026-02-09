¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ºå¿À¥­¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë»å°æ²ÅÃËSA¤¬9Æü¡¢¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹­ÆâÌî¼ê¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£

¡¡8Æü¤Ë¶ñ»ÖÀî¥­¥ã¥ó¥×¤ËË¬¤ì¡¢Î©ÀÐ¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿»å°æSA¤Ï¡Ö²»¤¬¥ä¥Ð¥¤¡£ÂÇµå²»¡£ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡£¤­¤ì¤¤¤Ê²»¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¬¥ª¡Á¥Ã¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Û¥á¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ©ÀÐ¤ÎÂÇ·â¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£

¡¡¡Ö¾­ÍèÅª¤Ë¤ÏWBC¤Î¼ç¼´¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÁÛÁü¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤¹¤Í¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¡¢20È¯¤È¤«¿¹²¼¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£