¡Ö¤³¤Î¿ôÆü¤ò¾è¤êÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡¡ÄäÅÅ¤Ç¸·´¨¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹¶·â
¡ÊCNN¡Ë¥í¥·¥¢¤ÎÌµ¿Íµ¡¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¹¶·â¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Â»½ý¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¿ô½½Ëü¿Í¤ÎÌ±´Ö¿Í¤¬¡¢ÃÈË¼¤äÌÀ¤«¤ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¿ôÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4Æü´Ö¡¢Îí²¼¤Îµ¤²¹¤È¶¯É÷¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¡¼¥¦»Ô¤Î¥¯¥ê¥Á¥³»ÔÄ¹¤Ï8Æü¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ôÆü´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¡¼¥¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤Æü¡¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖÆÃ¤ËÌë´Ö¡¢ºÆ¤Ó¸·¤·¤¤Áú¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¯¥ê¥Á¥³»ÔÄ¹¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢È¯ÅÅµ¡¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¸ø¶¦¤Î¡ÖÃÈË¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î°ìÉô¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Ìë´Ö¤ÎÂÚºß¤â²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¡¼¥¦¤Î½»Ì±¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ëÅÅÎÏ¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê1»þ´ÖÈ¾¤«¤é2»þ´Ö¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î¤Î¥í¥·¥¢¤Î¹¶·â¤Ç¡¢Åö»þ16³¬¤Î·úÊª¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¡¼¥¦¤Î½»Ì±¤Î1¿Í¤Ï¡¢ÃÈË¼¡¢ÅÅÎÏ¡¢¿åÆ»¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼º¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÃÈË¼¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤¿È¯ÅÅ½ê¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¡¢¥¡¼¥¦¤Î¤Û¤«¤Î1100Åï¤Î·úÊª¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤Î½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½»Ì±¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬·úÊª¤òÎ¥¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½¸¹ç½»Âð¤Î¼¼Æâ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï3ÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
½¤Éü¤Ë¤Ïº£¸å2¥«·î¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½»Ì±¤Ï¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÏºÇ¤â´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
´ë¶È¤âÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÏÈ¯ÅÅµ¡¤äÇ³ÎÁ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÈó¾ïÍÑÀßÈ÷¤Ë40Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6200Ëü±ß¡Ë¤òÅê»ñ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ìµ¿Íµ¡¤¬¥µ¥í¥ó¤Î1Å¹ÊÞ¤òÄ¾·â¤·¡¢ÃÈË¼ÍÑ¥Ñ¥¤¥×¤¬ÇËÂ»¤·¤Æ»ÜÀß¤¬¿»¿å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤ÏSNS¤Ë¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢Å·¸õ¤ä¥í¥·¥¢¤Î¹¶·â¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï8Æü¡¢SNS¤Ç¡¢¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤äÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢½»Âð¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Öº£½µ¤À¤±¤Ç¡¢2000µ¡°Ê¾å¤Î¹¶·âÍÑÌµ¿Íµ¡¡¢1200È¯¤ÎÍ¶Æ³ÇúÃÆ¡¢116È¯¤Î³Æ¼ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬¡¢²æ¡¹¤ÎÅÔ»Ô¤äÂ¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿¡×
Á÷ÅÅ²ñ¼Ò¥¦¥¯¥ì¥Í¥ë¥´¤Ï8Æü¡¢2ÅÙ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÈÌµ¿Íµ¡¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÊÌ¤ÎÅÅÎÏ»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëDTEK¤Ï2·î7Æü¡¢¹â°µÊÑÅÅ½ê¤ÎÂ»½ý¤Ë¤è¤ê¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î½ÐÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÅÅÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥í¥·¥¢¤Î¹¶·â¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃç²ð¤Ç¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿¡¢ÁÐÊý¤¬Áê¼ê¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¹µ¤¨¤ë°ì»þÅª¤Ê¹ç°Õ¤¬¼º¸ú¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢ÀïÁè¸¦µæ½ê¤Ï7Æü¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¹¶·â¤ÎÄä»ß¹ç°Õ¤Î¼º¸ú¸å¡¢6Æü´Ö¤Ç400È¯°Ê¾å¤ÎÈôæÆ¡Ê¤Ò¤·¤ç¤¦¡ËÂÎ¤òÍÑ¤¤¤¿2ÅÙ¤Î¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌ±´Ö¿Í¤Î¶ì¤·¤ß¤òºÇÂç¸Â¤ËÁýÂç¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë·è°Õ¤È¡¢ÀïÁè¤Î·ã²½¤ÎÍÞÀ©¤äÊÆ¼çÆ³¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Î¿¿·õ¤Ê¿ÊÅ¸¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÀïÁè¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¡¢Ìµ¿Íµ¡¤ËÃÏÍë¤ä¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÃÆ¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìµ¿Íµ¡¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò²þÎÉ¤·¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÈï³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì±´Ö¿Í¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë²áÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Â¿¤¯¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡¢µì¥½Ï¢»þÂå¤ÎÌ¾»Ä¤Ç¤¢¤ë½¸ÃæÃÈË¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬¡¢Èï³²¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç®¤Ï²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ê¤É¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì³Æ²ÈÄí¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤ë¤ÈÂ¿¿ô¤Î½»Âð¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ò¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÇÛ´É¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶áÎÙ¤ÎÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¡£µ¤²¹¤¬Îí²¼¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÄ¹»þ´Ö¤ÎÄäÅÅ¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢ÃÏ²¼¤ÎÃÈË¼´ÉÆâ¤Î¿å¤¬Åà·ë¤·¡¢ÇËÎö¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
ÀìÌç²È¤«¤é¤Ï¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤¬¤³¤¦¤·¤¿ÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡ËÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹¶·âÌÜÉ¸¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£