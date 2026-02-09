¡ÖÈæÎãÌ¾Êí¤Î¾å°Ì¤òµì¸øÌÀ½Ð¿È¼Ô¤¬Àê¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢µìÎ©·û¤ÎÂçÉý¤ÊµÄÀÊ¸º¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÌîÅÄ¡¦ÀÆÆ£¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î²óÅú¤Ï
¡¡9Æü¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÈÀÆÆ£Å´É×¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡¢½°±¡Áª¤ÎÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¤Æ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌîÅÄ»á¤¬¡ÖÈæÎãÌ¾Êí¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ËÁÆ¬¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö»ä¤É¤â¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë°ÕµÁ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬·ë²Ì¤ÏÂçÇÔ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎµÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç18Æü¤«¤é¹ñ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÂÎÀ©¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤â²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´ÊÃ±¤Ë¡Øº£Æü¼¤á¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÌµÀÕÇ¤¤ÊÂÖÅÙ¤â¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÌò°÷²ñ¤Ç³§¤µ¤ó¤È¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÀÆÆ£»á¤â¡Öº£²ó¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¤ß¤òÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¼ºÇÔ¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Î¿·¤·¤¤ÅÞ¤¬Âç¤¤¯°é¤Ä¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²æ¡¹¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤³¤ì¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¶¦¤Ë¤È¤ë·è°Õ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅöÁª¼Ô¤ÎÆâÌõ¤Î¶ËÃ¼¤ÊÊÐ¤ê¤À¡£ÈæÎãÂåÉ½¤òÃæ¿´¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿µì¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤ÎµÄ°÷¤Ï¡¢28¿ÍÁ´°÷¤¬ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢140¿Í°Ê¾åÍÊÎ©¤·¤¿µìÎ©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¤ÎµÄ°÷¤ÏÅöÁª¼Ô¤¬21¿Í¤È¤ª¤è¤½7Ê¬¤Î1¤Ë·ã¸º¤·¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤é¡ÖÈæÎãÌ¾Êí¤Î¾å°Ì¤òµì¸øÌÀ½Ð¿È¼Ô¤¬Àê¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢µìÎ©·û¤ÎÂçÉý¤ÊµÄÀÊ¸º¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¸µ¡¹¡¢¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¼«ÂÎ¤¬¡ØÁíÁªµó¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÈæÎã¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Îº¢¤«¤éÁ´¹ñ¤ËÁí»ÙÉôÄ¹¤òÃÖ¤¤¤ÆÍè¤¿¤ëÁíÁªµó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìò³äÊ¬Ã´¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÊý¤ò¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÇÛÃÖ¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯º©ÃÌ²ñ¤Ê¤É¤Ç°ìÄêÄøÅÙ¤Î¤´ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤¬¤¤Á¤Ã¤È½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é1¡Ü1¤¬2¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£²ó¤Î»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¤è¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÆÆ£»á¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¡¢²æ¡¹¡¢Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÈæÎãÃæ¿´¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¿Ë¤È¡¢µìÎ©·û¤Î³§ÍÍ¤¬³ÆÁªµó¶è¤Ç¤â¤¦¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Çº£²ó¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¸å¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µÄÀÊ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÃæÆ»¤Î²ô¤ò¤É¤¦Âç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤½¤·¤Æ1¡Ü1¤ò2°Ê¾å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¸¶È¯À¯ºö¤ä°ÂÊÝË¡À©¤ò½ä¤ëµìÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¡Ö¥Ö¥ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¿¸¶È¯¥¼¥í¤ÎÌÜÉ¸¤äÊ¸¸À¤¬¾Ã¤¨¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¸¶È¯¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤òºî¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ç¤º¤Ã¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¡Ø¾ÍèÅª¤Ë¸¶È¯¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·ÁýÀß¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤É¡Ê¤ò·Ç¤²¤¿¤±¤ì¤É¤â¡Ë¡¢½¾Íè¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÀ°¹çÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡Ê»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ë¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°ÂÊÝË¡À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë·ûË¡¤ÎÀì¼éËÉ±Ò¤ÎÈÏ°Ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼«¹ñËÉ±Ò¤Î¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ç·û¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢»ä¤Ï¡¢°ÂÊÝË¡À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö°ã·û¾õÂÖ¤ÏÈ¯À¸¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¯³°¤ì¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¥³¥¢¤Ê»Ù»ý¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ËÁö¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÌò°÷²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÔ°ø¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤Î·ÁÀ®¤òµÞ¤®¡¢2·î18Æü¤«¤é¤Î¹ñ²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÀÆÆ£»á¤Ï¡ÖÅô¤·¤¿ÃæÆ»¤Î²Ð¤ò·è¤·¤Æ¾Ã¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÀªÎÏ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú½°±¡Áª¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¡Û
¼«Ì±ÅÞ¡á316µÄÀÊ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡á36µÄÀÊ¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡á49µÄÀÊ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡á28µÄÀÊ¡¢»²À¯ÅÞ¡á15µÄÀÊ¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡á11µÄÀÊ¡¢¶¦»ºÅÞ¡á4µÄÀÊ¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡á1µÄÀÊ¡¢¸ºÀÇÆüËÜ¡¦¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡á1µÄÀÊ¡¢Ìµ½êÂ°¡á4µÄÀÊ
¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë