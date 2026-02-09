¡Ú´ÚÎ®¡ÛBTS¤Î£Ö¡¢¡Ö£±·î½ª¤ï¤ê£²·î»Ï¤á¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÈÏÓÁÈ¤ß¡õ¤¿¤¤¾Æ¤¥Ñ¥¯¥ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
BTS¤ÎV¡Ê¥ô¥£¡¢30¡Ë¤¬¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÇÆüËÜ¸ì¤ò¶«¤ó¤À¡ª¡¡¸½ºß¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤ËÆ±¹ñ¤ËÂÚºßÃæ¤ÎV¤Ï7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö1·î½ª¤ï¤ê¡¡2·î»Ï¤á¡×¤È¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î³¹Ãæ¤Ç¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡Ö1·î¤¬½ª¤ï¤ê2·î¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï9Æü¡¢¡ÖV¤Ï¡¢1·î¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤2·î¤ò·Þ¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤òÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Åß¤ò³Ú¤·¤àV¤ÎÁÇËÑ¤ÊÆü¾ï¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¤¾Æ¤¤ò¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿ÆÍ§¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡¢²°Âæ¤Ç¤ª¤Ç¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¡¢Îý½¬¾ì¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢ÊâÆ»¶¶¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¤è¤¯Ê¹¤¯²»³Ú¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ò»»½Ð¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Î²»³ÚÇ¯Îð¤Ï82ºÐ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö1950Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î²»³Ú¤Ë¿¼¤¯¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢²»³ÚÅªÎò»Ë¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£