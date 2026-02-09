¡ÚABEMAÎø¥ê¥¢¡Ö¥é¥Ö¥¥ó2¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Vol.14 ºä¸ýÎ´»Ö¡Û¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ3¡×¤ÇÀ®Î© ´ØÀ¾¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈó¥Ê¥ë¥·¥¹¥ÈÀïÎ¬¡ÖÅù¿ÈÂç¤ÇÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡Û¡È°ìÈÖ¥â¥Æ¤ë¿Í¡É¤ò·è¤á¤ëABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡×¤¬2·î11Æü¤è¤ë10»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£½é²óÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢»²²Ã¼Ô16¿Í¤Î»²²ÃÍýÍ³¤äÎø°¦´Ñ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò16ÆüÏ¢Â³¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡£14ÆüÌÜ¤Ï°å»Õ¤Îºä¸ýÎ´»Ö¡Ê¤µ¤«¤°¤Á¡¦¤¿¤«¤·¡¿35¡Ë¡£¡ÚVol.14¡Û
¥â¥Æ¤ò¼«Ç§¤·¡¢¡ÈÇú¥â¥Æ¡É¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ëÈþÃËÈþ½÷16¿Í¤ÎÎø°¦¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤¤¡¢No.1¥â¥ÆÃË¡õ¥â¥Æ½÷¤ò·èÄê¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£MC¤ÏÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤»¤¤¤ä¡¢YOU¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¤¬Â³Åê¡£timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
ºä¸ý¤Ï¡¢Prime Video¤Îº§³èÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó3¡Ê2024¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢3ÂåÌÜ¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦Éð°æ°¡¼ù¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÁª¤ó¤ÀÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡½ »²²Ã¤Î·è¤á¼ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºä¸ý¡§¸µ¡¹¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îø¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÈÖÁÈ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³ÆÈÖÁÈ¤«¤éÎø°¦¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¤ªº×¤ê´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£·ëº§¤â´Þ¤á¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÇº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¡¢»²²Ã¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡½ ¹¥¤¤Ê°ÛÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤ä¡Ö¤³¤ì¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¼å¤¤¡ªOR¶»¥¥å¥ó¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºä¸ý¡§¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤ÇÎ¢É½¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¤Í¡ª¤¿¤È¤¨Î¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤¤´¶¤¸¤ÎÊý¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢´é¤¬´Ý¤±¤ì¤Ð´Ý¤¤¤Û¤É¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£´Ý´é¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤µ¤ì¤ë¤È¼å¤¤¡×¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸À¸ì²½¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³°¸«Åª¤ÊÂ¦¡Ê¤¬¤ï¡Ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤ä¿¼ÁØ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¶»¥¥å¥ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÀÎ¡¢¤ª¼ò¤Ë°û¤Þ¤ì¤Æ¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÍâÆü¤Ë¾Ð´é¤Ç¤½¤Î¤³¤È¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢°ú¤¤¤¿¤ê¤»¤º¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎø°¦¤Ç¤Ï³Ê¹¥¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¼«Ê¬¤â¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÎø°¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡©
ºä¸ý¡§Âç³Ø¤Î¿·´¿¡Ê¿·ÆþÀ¸´¿·Þ²ñ¡Ë¤Î»þ¤Ë¡¢²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î»Ò¤¿¤Ö¤ó²¶¤Î¤³¤È¹¥¤¤½¤¦¡×¤ÈÊ¬¤«¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÌÔÎõ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤¬¥Ï¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡Ö»É¤µ¤ë¿Í¤Ë¤Ï»É¤µ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îø°¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ØÀ¾¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ¤¢¤Þ¤ê³Ê¹¥¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤¤ä¤Õ¤¶¤±¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤Ë¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Åù¿ÈÂç¤ÇÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢µÕ¤Ë¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢Åù¿ÈÂç¤ÇÎø°¦¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºä¸ý¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦½Ð¤·Êý¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬ËÍ¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÎÓ¤æ¤á¡Ê30¡Ë¡¿168cm - ¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È
À¾»³ÇµÍø»Ò¡Ê25¡Ë¡¿160cm - ¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È
ÌÚÂ¼ÍÕ·î¡Ê25¡Ë¡¿152cm - ½÷Í¥
¹â¶¶¤«¤Î¡Ê24¡Ë¡¿160cm - ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡Ê31¡Ë¡¿158cm - ¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥
À»ºÚ¡Ê23¡Ë¡¿162cm - ÀìÂ°¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë
ÀîÀ¥¤â¤¨¡Ê32¡Ë¡¿167cm - ¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼
¤ë¤ß¡Ê27¡Ë¡¿158cm - ¥·¥ç¡¼¥À¥ó¥µ¡¼
ºä¸ýÎ´»Ö¡Ê35¡Ë¡¿183cm - °å»Õ
ÇòÄ»Âç¼î¡Ê29¡Ë¡¿180cm - ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼
Î´ÂçÀ®¡Ê25¡Ë¡¿176cm - Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼
¸¶ÅÄÍ¼µ¨³ð¡Ê21¡Ë¡¿178cm - ¥¿¥ì¥ó¥È
ÅÄÃæÍ¤¼ù¡Ê30¡Ë¡¿181cm - °û¿©Å¹·Ð±Ä
¾®¹õÄ¾¼ù¡Ê28¡Ë¡¿174cm - ÇÐÍ¥
±üÍº¿Í¡Ê28¡Ë¡¿180cm - ÇÐÍ¥
´ä¾ëÞæÂÀ¡Ê33¡Ë¡¿171cm - ²ñ¼Ò·Ð±Ä
¢¡ºä¸ýÎ´»Ö¡¢¤ª¼ò¤Ç¤Î¶»¥¥å¥ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡½ »²²Ã¤Î·è¤á¼ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºä¸ý¡§¸µ¡¹¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îø¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÈÖÁÈ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³ÆÈÖÁÈ¤«¤éÎø°¦¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¤ªº×¤ê´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£·ëº§¤â´Þ¤á¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÇº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¡¢»²²Ã¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡½ ¹¥¤¤Ê°ÛÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤ä¡Ö¤³¤ì¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¼å¤¤¡ªOR¶»¥¥å¥ó¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºä¸ý¡§¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤ÇÎ¢É½¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¤Í¡ª¤¿¤È¤¨Î¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤¤´¶¤¸¤ÎÊý¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢´é¤¬´Ý¤±¤ì¤Ð´Ý¤¤¤Û¤É¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£´Ý´é¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤µ¤ì¤ë¤È¼å¤¤¡×¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸À¸ì²½¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³°¸«Åª¤ÊÂ¦¡Ê¤¬¤ï¡Ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤ä¿¼ÁØ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¶»¥¥å¥ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÀÎ¡¢¤ª¼ò¤Ë°û¤Þ¤ì¤Æ¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÍâÆü¤Ë¾Ð´é¤Ç¤½¤Î¤³¤È¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢°ú¤¤¤¿¤ê¤»¤º¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎø°¦¤Ç¤Ï³Ê¹¥¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¼«Ê¬¤â¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢¡ºä¸ýÎ´»Ö¡¢¤¢¤¨¤Æ³Ê¹¥¤Ä¤±¤º¡ÖÅù¿ÈÂç¤ÇÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¡×
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÎø°¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡©
ºä¸ý¡§Âç³Ø¤Î¿·´¿¡Ê¿·ÆþÀ¸´¿·Þ²ñ¡Ë¤Î»þ¤Ë¡¢²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î»Ò¤¿¤Ö¤ó²¶¤Î¤³¤È¹¥¤¤½¤¦¡×¤ÈÊ¬¤«¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÌÔÎõ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤¬¥Ï¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡Ö»É¤µ¤ë¿Í¤Ë¤Ï»É¤µ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îø°¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ØÀ¾¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ¤¢¤Þ¤ê³Ê¹¥¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤¤ä¤Õ¤¶¤±¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤Ë¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Åù¿ÈÂç¤ÇÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢µÕ¤Ë¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢Åù¿ÈÂç¤ÇÎø°¦¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºä¸ý¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦½Ð¤·Êý¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬ËÍ¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
