¤½¤Î¡Ö¥Üー¥ÀーT¡×¤ÎÃåÊý¡¢¸Å¤¤¤«¤â¡ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¿¿»÷¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¡ª¡ÖÃå²ó¤·¥³ー¥Ç¡×
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Üー¥ÀーT¤Ï¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¬¤¢¤ë¿·Á¯¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¥Þ¥Þ¤Î@aiii__13k¤µ¤ó¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¡Ö¥Üー¥ÀーTÃå²ó¤·¥³ー¥Ç¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¹¥È¥ì¥¤¥äー¥É¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¥¢¥Ã¥×
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖTCPUBD¥Æ¥ì¥³¥Ø¥ó¥êーPO¡×\1,089¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºÙ¤á¤Î¥Üー¥ÀーÊÁ¤È¥Ø¥ó¥êー¥Í¥Ã¥¯¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡£@aiii__13k¤µ¤ó¤Ï¥·¥çー¥È¾æ¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿ÇÛ¿§¤¬¥·¥ã¥ì´¶¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Üー¥Àー¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¼«Á³¤Ë¥»ー¥Ö¡£¾®Êª¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥éー¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢Í·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
½Ä¥é¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿½Ü´é¥ì¥¤¥äー¥É
¥Üー¥ÀーT¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥Ù¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¡£°ÛÁÇºà¥ì¥¤¥äー¥É¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥³ー¥Ç¤Î¥»¥ó¥¹¤òÎÉ¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯½Ä¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¥Ù¥¹¥È¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¾åÈ¾¿È¤ÎÂÎ·¿¥«¥Ðー¤äÃåËÄ¤ìËÉ»ß¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³ー¥Ç¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@aiii__13kÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M