¡¡¥íー¥Þ¤ÎÌ¾½ê¤Ç¤¢¤ë¥È¥ì¥Ó¤ÎÀô¤òË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Ïº£¸å¡¢Ê®¿å¤ÎÀµÌÌ¥¨¥ê¥¢¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë2¥æー¥í¡ÊÌó370±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²áÅÙ¤Êº®»¨¤òÍÞ¤¨¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Îº®»¨»þ´ÖÂÓ¤Ë¸Â¤êÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¹¾ì¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï°ìÉô¤Î»ÔÎ©ÇîÊª´Û¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿5¥æー¥í¡ÊÌó930±ß¡Ë¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤È¶¦¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¡¢¥íー¥Þºß½»¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤ÎÎÁ¶â¤âÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¡£»ÔÅö¶É¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤Ë¤è¤êÇ¯´ÖÌó650Ëü¥æー¥í¡ÊÌó12²¯±ß¡Ë¤Î¼ý±×¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤ä»ÔÌ±¸þ¤±¤ÎÌµÎÁÇîÊª´Û³«Êü¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥í¥Ã¥³¤«¤éË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¥¤¥ë¥Ï¥ó¡¦¥à¥¹¥Ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÑ¹¹¤ò´¿·Þ¡£±Ñ»æ¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°ÊÁ°¤ÏÀô¤Ë¶á¤Å¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤â»£¤ì¤ë¤·¡¢µ¤Ê¬¤â¤¤¤¤¤·¡¢²÷Å¬¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë2¥æー¥í¤Ê¤é¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÍÎÁ²½¤Ï²áµî1Ç¯´Ö¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Æþ¾ìÆ°Àþ¤ÎÊ¬Î¥¼Â¸³¤ò·Ð¤ÆËÜ³ÊÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥Ñ¥ó¥Æ¥ª¥ó¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Îº®»¨ÂÐºö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¤¬Æüµ¢¤ê´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î´Ñ¸÷ÀÇ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¤Ç¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥àÂÐºö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ê¥í¥¤¥¿ー¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë