¡Ú½°±¡Áª¡Û¼«Ì±ÅÞ¤¬¸©Æâ¾®Áªµó¶è5µÄÀÊÆÈÀê¡¡¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¡×°ìÌëÌÀ¤±¡¡½éÅöÁª¡¦Æ£ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó°Õµ¤¹þ¤ß¡ÚÄ¹Ìî¡Û¡¡
8Æü¡¢Åê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¡£¸©Æâ5¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤òÆÈÀê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁª¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎµÄ°÷¤¬´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä¹Ìî2¶è¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆ£ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó35ºÐ¡£
9Æü¸áÁ°8»þÁ°¤«¤é¾¾ËÜ±ØÁ°¤ÇÄÔÎ©¤Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Çò¤¤Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÅöÁª¤ÎÊó¹ð¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ìî2¶è¤Ç10Ëü4107É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢7²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÃæÆ»¤Î²¼¾ò¤ß¤Ä¤µ¤ó¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£1996Ç¯¤Î¾®Áªµó¶èÀ©Æ³Æþ¸å¡¢¸©Æâ¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç½÷À¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤¬ºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ¯¤¯À¯¼£²È¤Î»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£Ä¹Ìî1¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼ãÎÓ·òÂÀ¤µ¤ó¡£9ÆüÄ«¡¢Ä¹Ìî»Ô¤ÎÁªµó»öÌ³½ê¤Ç´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ãÎÓ¤µ¤ó¤Ï11Ëü9101É¼¤ò³ÍÆÀ¤·ÃæÆ»¤Î¼Ä¸¶¹§¤µ¤ó¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢2´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÀ¯¤Ç¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤Î·Ç¤²¤ëÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤òÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî1¶è¡¡ÅöÁª ¼«Ì±¡¦¼ãÎÓ·òÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤ÎÁÊ¤¨¤¿¡¢À¯ºöÅ¾´¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÕÇ¤½ÅÂç¤À¤Ê»×¤¦¡×
¸©Æâ¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï1¶è¤«¤é5¶è¤Þ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Á´¤Æ¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ì±¡×¤¬5µÄÀÊ¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤Î¤Ï¾®Áªµó¶èÀ©Æ³Æþ¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¸õÊä¼Ô¤ÏÁ°¿¦¤Î4¿ÍÁ´°÷¤¬ÇÔ¤ìÈæÎãÂåÉ½¤ÎÉü³èÅöÁª¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ä¹Ìî1¶è¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¿·¿Í¼ã¶¹À¶»Ë¤µ¤ó¤ÏÈæÎãÂåÉ½¡¦ËÌÎ¦¿®±Û¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÉü³èÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£