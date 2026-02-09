ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤óÉÁ¤¤ª¤í¤·¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥·¥å¡¼¥º¡ªABC¥Þ¡¼¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥í¡¼¥º¥ó ¥¢¡¼¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
ABC¥Þ¡¼¥È¤Ë¡ÖDISNEY FROZEN ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥í¡¼¥º¥ó ¥¢¡¼¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó BY ÃæÀîæÆ»Ò¡Ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡×
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦À¼Í¥¡¦½÷Í¥¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤ª¤í¤·¤¿¥¢¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
ABC¥Þ¡¼¥È ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡ÙDISNEY FROZEN ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥í¡¼¥º¥ó ¥¢¡¼¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó BY ÃæÀîæÆ»Ò¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎABC¥Þ¡¼¥È¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
ABC¥Þ¡¼¥È¤Ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤óÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î¥¢¡¼¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥¢¥Ê¡×¤È¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢Êª¸ì¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¶¯¤µ¤È¤ä¤µ¤·¤µ¡¢Àã¤Î¤¤é¤á¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤ò¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤ª¤È¤Ê¤«¤é¤³¤É¤â¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¡¦¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÅ¸³«¡£
¼ê¤Ë¼è¤ë½Ö´Ö¤«¤é¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë
ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤óÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸µ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
Àã¤Î¤¤é¤á¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤äÁÇºà»È¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢Á¡ºÙ¤ÊÁõ¾þ¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿2¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Àã¤Î·ë¾½¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤ä¥á¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥Ä¡¢¹ÃÉôÊ¬¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÀãÊÁ¤Î¥·¥¢¡¼ÁÇºà¡¢Íú¤¸ý¤Þ¤ï¤ê¤ËÅº¤¨¤¿¥Ñ¡¼¥ëÄ´¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ïº¸±¦¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀþ²è¤òÇÛ¤·¡¢Íú¤¯¿Í¤À¤±¤¬µ¤¤Å¤¯¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤»Å³Ý¤±¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾åÉÊ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ì¥¨¥¿¥¤¥×¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¥µ¥¤¥º¡§23.0cm¡¦24.0cm¡¦25.0cm
¥«¥é¡¼¡§G.BLUE¡¿P.WHITE
²Á³Ê¡¡¡§9,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯É½¸½¤µ¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥º¡£
¾åÉÊ¤Ê¥µ¥Æ¥óÄ´ÁÇºà¤Ë¡¢Àã¤Î·ë¾½¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤ä¡ÖFollow Your Heart¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀþ²è¥¢¡¼¥È¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤âÆÃÊÌ´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ë³èÌö¤¹¤ë°ìÂ¤Ç¤¹¡£
¥·¥¢¡¼¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
²Á³Ê¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§23.0cm¡¦24.0cm¡¦25.0cm
¥«¥é¡¼¡§IVORY¡¿G.BLUE
¥µ¥Æ¥óÄ´ÁÇºà¤È¡¢Àã¤Î·ë¾½ÊÁ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£
¥Ñ¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤äÀã¤Î·ë¾½¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¡¢É¹¤Î¤¤é¤á¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¤È¡Ö¥¢¥Ê¡×¤ÎÀþ²è¥¢¡¼¥È¤ò¥×¥ê¥ó¥È¡£
Â¸µ¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë°ìÂ¤Ç¤¹¡£
¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¡§HK86200/DISNEY SN
²Á³Ê¡§6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§16¡Á20cm¡Ê0.5cm¹ï¤ß¡Ë
¥«¥é¡¼¡§FROZEN WHITE
ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤óÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸µ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥¥Ã¥º¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡£
Àã¤Î·ë¾½¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¤¤é¤á¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁÇºà»È¤¤¤Ç¡¢Â¸µ¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÃÉôÊ¬¤ä¥µ¥¤¥É¤Ë¤ÏÀãÊÁ¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯É½¸½¡£
¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢º¸±¦¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¡Ö¥¢¥Ê¡×¤È¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÇÛ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íú¤¯¤È±£¤ì¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë»Å³Ý¤±¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤¬½ñ¤±¤ë¥é¥Ù¥ëÉÕ¤¤Ç¡¢ÄÌ±à¡¦ÄÌ³Ø¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ø¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ä¤ÞÀèÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ÈÄÌµ¤À¤ò³ÎÊÝ¡£
¶þ¶Ê¥é¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ç¡¢Áö¤Ã¤¿¤È¤¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤«¤È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢ËèÆü¤ÎÄÌ±à¡¦ÄÌ³Ø¤«¤é¤ª½Ð¤«¤±¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÂ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX
¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥â¥Ç¥ëÍÑBOX
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë
¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ëÍÑBOX
¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥â¥Ç¥ëÍÑBOX
ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤óÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢¥·¥å¡¼¥º¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¤ªÅÏ¤·²ñ
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ABC-MART GRAND STAGE ¶äºÂÅ¹
È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢ABC-MART GRAND STAGE ¶äºÂÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¼Â»Ü¡£
¤Þ¤¿Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¤Ë¤Ï¡¢¶äºÂÅ¹¤Ë¤Æº£²ó¤Î¥¢¡¼¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¾¦ÉÊ¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Î¼Â»Ü»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆüABC¥Þ¡¼¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹
ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦À¼Í¥¡¦½÷Í¥¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤Î¿á¤ÂØ¤¨À¼Í¥¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖRAPUNZEL ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA¡×¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢Âè2ÃÆ¤¬·èÄê¡£
²»³Ú³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¡¦ÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢ÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤óÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î¥¢¡¼¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥å¡¼¥º¡£
ABC¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î5Æü¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖDISNEY FROZEN ART COLLECTION BY SHOKO NAKAGAWA¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
