¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¡È¥â¥ÆÃË¡É¤Ë¼ÁÌä¡ª¡¡Vol.14ºä¸ýÎ´»Ö¡Ö²ñ¤Ã¤Æ20¡Á30Ê¬¤Ç¡ØÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡ABEMA¤Ï¡¢11Æü¸á¸å10»þ¤è¤ê¡ÖABEMA SPECIAL¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¤òÌµÎÁÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¦´§¤ò¼ê¤Ë»ý¤ÁÈù¾Ð¤àºä¸ýÎ´»Ö
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥â¥Æ¤ò¼«Ç§¤·¡¢¡ÈÇú¥â¥Æ¡É¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ëÈþÃËÈþ½÷16¿Í¤ÎÎø°¦¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÃË½÷¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤¤¡¢No.1¥â¥ÆÃË¡õ¥â¥Æ½÷¤ò·èÄê¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¤â¥â¥Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤éºÇ¤â¥â¥Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Þ¤Ç´Ý¤ï¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤¬¾ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÎÁÇÀ¤¬¼¡¡¹¤ÈÏª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÃÏÃæ³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÎò»Ë¤È¼«Á³¤¬Í»¹ç¤·¤¿Èþ¤·¤¤Åç¹ñ¡¦¥Þ¥ë¥¿¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Î¥²¡¼¥àÀ¤ÈËÜµ¤¤ÎÎø¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤·¡¢ºöÎ¬¤ÈÎø¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¤¹¤ë¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ë¤Ï¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¡¢YOU¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¤¬½¢Ç¤¡£±Ô¤¤»ëÅÀ¤È·Ú²÷¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¡¢¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤Î¹ÔÊý¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ORICON NEWS¤Ç¤Ï»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£½é²óÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó·Á¼°¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÊüÁ÷Æü¤Þ¤Ç¤¢¤È2Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤¿¤«¤·¡£
¡½¡½Ì¾Á°¡¢Ç¯Îð¡¢¿¦¶È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºä¸ýÎ´»Ö¡¢35ºÐ¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤¬¡Ö¥â¥Æ¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È°ìÈÖºÇ½é¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
16ºÐ¤«17ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡ªÃË»Ò¹»¤Ç½Ð²ñ¤¤¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÊÙ¶¯¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¡È°ò¡É¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£½÷¤Î»Ò2¿ÍÁÈ¤ËÆ±»þ¤Ë¹¥¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹¥¤¤À¤±¤ÉÍ§Ã£¤¬¤¤¤ë¤«¤éÄü¤á¤ë¤Í¡×¤ÈÀÚ¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥â¥Æ¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ï¤¸¤á¤ËËÍ¤ò¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¤½¤Î»Ò¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼êÂ¦¤Î»Ò¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¡Ä¡£17ºÐ¤Ç¥É¥í¥É¥í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤¬¥â¥Æ¤ëÍýÍ³¤Ï¥º¥Ð¥ê²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡È²¦Æ»¡É¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£½÷À¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊÊ¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤«¡£¤«¤ÄÃæ¿È¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤À¤·¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¶¯Îõ¤Ë»É¤µ¤ëÉôÊ¬¤ÏÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÉé¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ°ìÈÌÅª¤Ë»É¤µ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½Æ±À¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¼ê¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
°µÅÝÅª¤Ë¤¿¤¤¤¸¤å¡ÊÇòÄ»Âç¼î¡Ë¤È¥æ¥¦¥¤«¤Ê¡ª¤¿¤¤¤¸¤å¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤¤³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤Î¡È¿¿¤Î¶¯¤µ¡É¤äÃËµ¤¡¢¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¡£ÉáÃÊÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¤Ê¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥¦¥¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤Æ¸«¤ëÎÏ¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª½÷À¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ëü¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦°ÛÀ¤Ë¼å¤¤¡Ê¼æ¤«¤ì¤ë¡Ë¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤ÎÎ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ë¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£°é¤Ã¤Æ¤¤¿´Ä¶¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¡¢³À´Ö¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢Îå¤Þ¤·»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°å¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÀèÇÚ¤Ë°û¤ß²ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿½÷ÀÁ´°÷¤«¤é¡ÊÀèÇÚ¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡ËËÍ¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4¡Á6¿Í¤¯¤é¤¤¤Î²ñ¤Ç¡¢°ìÃ¶Á´°÷¤«¤éÍè¤ë¤È¤«¡£¤¢¤È¡¢²ñ¤Ã¤Æ20¡Á30Ê¬¤Ç¡Ö¹¥¤¤À¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¤µ¤¹¤¬¤ËÁá¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Î¡È¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¼«Ê¬¤â¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢Á´Éô¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¿Í´Ö½¤¤¡É¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½²áµî¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼»²²Ã»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ÊÁ°¤Ï¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÎø°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤º¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤ê¶õ²ó¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¾¯¤·´·¤ì¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ê»Ñ¤¬½Ð¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¦´§¤ò¼ê¤Ë»ý¤ÁÈù¾Ð¤àºä¸ýÎ´»Ö
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥â¥Æ¤ò¼«Ç§¤·¡¢¡ÈÇú¥â¥Æ¡É¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ëÈþÃËÈþ½÷16¿Í¤ÎÎø°¦¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÃË½÷¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤¤¡¢No.1¥â¥ÆÃË¡õ¥â¥Æ½÷¤ò·èÄê¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¤â¥â¥Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤éºÇ¤â¥â¥Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Þ¤Ç´Ý¤ï¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤¬¾ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÎÁÇÀ¤¬¼¡¡¹¤ÈÏª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÃÏÃæ³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÎò»Ë¤È¼«Á³¤¬Í»¹ç¤·¤¿Èþ¤·¤¤Åç¹ñ¡¦¥Þ¥ë¥¿¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Î¥²¡¼¥àÀ¤ÈËÜµ¤¤ÎÎø¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤·¡¢ºöÎ¬¤ÈÎø¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¤¹¤ë¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ORICON NEWS¤Ç¤Ï»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£½é²óÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó·Á¼°¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÊüÁ÷Æü¤Þ¤Ç¤¢¤È2Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤¿¤«¤·¡£
¡½¡½Ì¾Á°¡¢Ç¯Îð¡¢¿¦¶È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºä¸ýÎ´»Ö¡¢35ºÐ¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤¬¡Ö¥â¥Æ¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È°ìÈÖºÇ½é¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
16ºÐ¤«17ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡ªÃË»Ò¹»¤Ç½Ð²ñ¤¤¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÊÙ¶¯¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¡È°ò¡É¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£½÷¤Î»Ò2¿ÍÁÈ¤ËÆ±»þ¤Ë¹¥¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹¥¤¤À¤±¤ÉÍ§Ã£¤¬¤¤¤ë¤«¤éÄü¤á¤ë¤Í¡×¤ÈÀÚ¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥â¥Æ¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ï¤¸¤á¤ËËÍ¤ò¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¤½¤Î»Ò¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼êÂ¦¤Î»Ò¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¡Ä¡£17ºÐ¤Ç¥É¥í¥É¥í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤¬¥â¥Æ¤ëÍýÍ³¤Ï¥º¥Ð¥ê²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡È²¦Æ»¡É¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£½÷À¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊÊ¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤«¡£¤«¤ÄÃæ¿È¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤À¤·¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¶¯Îõ¤Ë»É¤µ¤ëÉôÊ¬¤ÏÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÉé¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ°ìÈÌÅª¤Ë»É¤µ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½Æ±À¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¼ê¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
°µÅÝÅª¤Ë¤¿¤¤¤¸¤å¡ÊÇòÄ»Âç¼î¡Ë¤È¥æ¥¦¥¤«¤Ê¡ª¤¿¤¤¤¸¤å¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤¤³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤Î¡È¿¿¤Î¶¯¤µ¡É¤äÃËµ¤¡¢¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¡£ÉáÃÊÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¤Ê¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥¦¥¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤Æ¸«¤ëÎÏ¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª½÷À¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ëü¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦°ÛÀ¤Ë¼å¤¤¡Ê¼æ¤«¤ì¤ë¡Ë¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤ÎÎ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ë¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£°é¤Ã¤Æ¤¤¿´Ä¶¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¡¢³À´Ö¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢Îå¤Þ¤·»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°å¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÀèÇÚ¤Ë°û¤ß²ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿½÷ÀÁ´°÷¤«¤é¡ÊÀèÇÚ¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡ËËÍ¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4¡Á6¿Í¤¯¤é¤¤¤Î²ñ¤Ç¡¢°ìÃ¶Á´°÷¤«¤éÍè¤ë¤È¤«¡£¤¢¤È¡¢²ñ¤Ã¤Æ20¡Á30Ê¬¤Ç¡Ö¹¥¤¤À¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¤µ¤¹¤¬¤ËÁá¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Î¡È¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¼«Ê¬¤â¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢Á´Éô¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¿Í´Ö½¤¤¡É¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½²áµî¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼»²²Ã»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ÊÁ°¤Ï¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÎø°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤º¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤ê¶õ²ó¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¾¯¤·´·¤ì¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ê»Ñ¤¬½Ð¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª