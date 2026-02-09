¡Ú µÈÅÄº»ÊÝÎ¤ ¡Û¡¡¸ÞÎØ£³Ï¢ÇÆ¡¡¡ÖÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯½÷»Ò¡×¤¬¡ÖÉ´½Ã¤Î²¦¡×¤ò¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¡ÈèÏ«²óÉü¤ÎÈë·í¤Ï¿çÌ²¡Ö¿©¤Ù¤ë¤è¤ê¤â¡Ä¡×
Éð°æÁÔ¤µ¤ó¤ÈµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖWORKMAN 2026 ½Õ²Æ ¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ ¡ÁColors&MEDiHEAL¡Á¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Î¿·À½ÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
Éð°æ¤µ¤ó¤ÈµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Éô²°Ãå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ë¤âÈèÏ«²óÉü¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Èô¹Ôµ¡Æâ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤Î¤¦¤¨¤ÇÀ½ÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£àÃå¤¿½Ö´Ö¤ÎÈ©¿¨¤ê¤È·Ú¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãå¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÃå¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¡£¿çÌ²¤Î¤È¤¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹á¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÈè¤ì¤¿ÂÎ¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼ÊýË¡¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Æó¿Í¡£
Éð°æ¤µ¤ó¤¬àÉô²°¤ÎÃæ¤Î¼¾ÅÙ¤¬¶ì¼ê¤Ç¡£¡Ê¼¾ÅÙ¡Ë65¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ÈÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÈèÏ«¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯Éô²°¤Îµ¤²¹¤ò²¼¤²¤ë¤È¼¾ÅÙ¤âÁêÂÐÅª¤Ë²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·45¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¯¤é¤¤²¼¤²¤ë¤Î¤¬ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ä´À°¤ò¤·¤ÆÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¿´ÃÏ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤ÇÄ¹¤¯¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤ÂÎ¤Î½Û´Ä¤òÀ¸¤à¤Î¤Ç¡Äá¤È¡¢Î¦¾å¤ò¸½Ìò¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯¸¦µæ¤·¡¢Ä´À°¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£
Éð°æ¤µ¤ó¤ÎºÙ¤«¤Ê¼¾ÅÙÄ´À°¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤ÏàÉð°æ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¼¾ÅÙÂ¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤á¤È¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤ÈÏÃ¤·¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ÎÈë·í¤ò¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¿²¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢à»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢¡Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¡Ë»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Éã¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¿²¤ë¡£¿²¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¿²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ç¡¢¤â¤¦¼¾ÅÙ¤Ê¤ó¤«Â¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£Â¬¤Ã¤Æ¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ëá¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÎÙ¤Ç¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Éð°æ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤µ¤¹¤¬ÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯½÷»Ò¡ªÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ÎÈèÏ«¤ò¼è¤ê½ü¤³¤¦¡ª¤È¡¢¤Ê¤¼¤«Éð°æ¤µ¤ó¤¬¡ÖÈèÏ«¡×Ìò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¡£
ÆÍÁ³¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÈèÏ«¡×¤ÈÂç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤¿¥¼¥Ã¥±¥ó¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤µ¤»¤é¤ì¤¿Éð°æ¤µ¤ó¡£
Éð°æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¨¡©¤¨¡©¡×¤ÈÊòÁ³¤È¤¹¤ë´Ö¤Ë¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤¬Éß¤«¤ì¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬¶þ¿¤ò¤·¤¿¤êÏÓ¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢Éð°æ¤µ¤ó¤ÏàÉÝ¤¤¡ªÉÝ¤¤¡ªá¤ÈÀä¶«¡£
à³§¤µ¤óÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡©µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤¬¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡ª¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÝ¤¤¡ªá¤È¤µ¤¹¤¬¤Î¡ÖÉ´½Ã¤Î²¦¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÉð°æ¤µ¤ó¤â¶²ÉÝ¤Ë¤ª¤Î¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î¤â¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤µ¤ì¤¿Éð°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤«¤é°ìÅ¾¡£ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤éà³§¤µ¤ó·Ð¸³¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯¡×¤¬´ãÁ°30¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤ÆÌµËÉÈ÷¤Ê¼«Ê¬¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Îµ»½Ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ã¤·¤¯ÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¿´ÃÏ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡ªá¤È´¶·ã¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
àµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ªµ¤»ý¤Á¤¬¹âÍÈ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ë³¦¤¬¤Ñ¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¡ªá¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ÎÉð°æ¤µ¤ó¤Ë¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ïà¤ª¡¼ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¡ÖÈèÏ«¡×¤âÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Íá¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
