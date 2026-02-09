¡È³³¤Ã¤×¤Á¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡É32ºÐ¡¦Ê¿Àî°¦Î¤ºÚ¡¢¤É¤óÄì¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢Ä©Àï¤Ø¡¡¶È³¦¤Î¥®¥ã¥é»ö¾ð¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëABEMA¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à2¡Ù¤¬¡¢8Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬·úÁ°È´¤¤Ç¡ÈËÜ²»¡É¤ò¸ì¤ì¤ëµï¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¤ä»Ò°é¤Æ¡¢Îø°¦¡¢É×ÉØ´Ø·¸¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¿Æ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÆâÍÆ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#2¡×¤Ç¤Ï¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤«¤éºÆµ¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥Þ¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¿·´ë²è¡ÖÌ©Ãå¡ªÇØ¿å¤Î¿Ø¤Î¥Þ¥Þ¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢32ºÐ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Ê¿Àî°¦Î¤ºÚ¡£¤«¤Ä¤Æ²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç·Ð±Ä¤¬°²½¤·¡¢6000Ëü±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤Æ¼«¸ÊÇË»º¤Ë»ê¤Ã¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿Àî¤Ï¡¢¸µÉ×¤È¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâÉÔÎÑ¡¢¼«¿È¤Î»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎÈ¯³Ð¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤È¡¢ÉÔ¹¬¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÀº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£ÈðëîÃæ½ý¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤«¤é¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¼å²»¤¬ÅÇ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÍî¤Á¹þ¤à»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÆ®¤¤¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¿Àî¤¬¡ÈÇØ¿å¤Î¿Ø¡É¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¤Î¤¬¡¢½µ´©»ï¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤À¤Ã¤¿¡£»£±Æ¤ËÎ×¤àÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¡Ø32ºÐ¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥â¥Ç¥ë¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥«¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¡ÈÄ©Àï¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¡ÉÇØÃæ¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£É½¾ðºî¤ê¤Ç¤Ï¡Ö²áµî¤ÎÃË¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ªÁ°¤â¤¦Êú¤±¤Í¤§¤¾¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶¯¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥®¥ã¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö10Ëü±ß¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶È³¦»ö¾ð¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡Ì©ÃåVTR¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¸½¼Â¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¼Â²È¤Ç²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö1¿Í¤Ç°é¤Æ¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖÅÜ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ÉÅÜ¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤½¤ÎÅÙ¤ËÌ¼¤¬¡Ø¥Þ¥Þ¡¢Í¥¤·¤¤À¼¤Ç¤´¤á¤ó¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢°¦Ì¼¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇVTR¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥¡¦¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤Ï¡¢¡ÖÌ¼¤ò»ý¤ÄÊì¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÊ¿Àî¤Î»ÑÀª¤ò¾Î»¿¡£ÈðëîÃæ½ý¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤âÂè°ì»Ò½Ð»ºÁ°¤Ë¡Ö¤â¤¦·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â»º¤à¤«¤é½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº¬¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤«¤é¡¢¡Ø¾è¤ê±Û¤¨¤í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
