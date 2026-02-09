Hey¡ªSay¡ªJUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö°ì´À¤«¤¤¤Æ¡¢£±Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¥Ï¡¼¥É¤Ë¡×Ä«³èÌÀ¤«¤¹
Hey¡ªSay¡ªJUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê32¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤ÏÇò¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡¡SP¡¡¥¹¥Æ¥¤¡¡¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¿·CM¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·Ú¤µ¤òÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±©¤ò¤Õ¡¼¤Ã¤È¿á¤¯¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡£°ìÈ¯OK¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤Ç¡£¾éÃÌ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦±©¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
±©¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç±©¤ò¿¤Ð¤¹¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ÖÄ«¡¢Áö¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Æü¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢3¥¥í¤«¤é5¥¥í¤¯¤é¤¤¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¹¡£Ä«Áá¤¯µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä«¤Î»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£°ì´À¤«¤¤¤Æ¡¢1Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¥Ï¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¼«Ê¬Ëá¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ò¤º¤Ã¤È¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£