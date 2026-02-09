C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¸ÅÁã¤ØÅÅ·âÉüµ¢¤«¡©¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¼éÅÄ±ÑÀµ¤ÎÆ±Î½¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À
¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥ê¡¼¥°Âè20Àá¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤È¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤ÎÂÐÀï¤Ï2-0¤Ç¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤âFW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¤òÍ¥¶ø¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¤Î¸ø¶¦Åê»ñ´ð¶â¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢½Ð¾ì¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥Ö¤òµî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦À¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢º£²Æ¤Ë¸ÅÁã¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤ØÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¡ØMirror¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
MLS¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÉüµ¢¤Þ¤Ç¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Îµî½¢¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë41ºÐ¤Çµ¢´Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½MF¼éÅÄ±ÑÀµ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤ò¼º¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤¬¼¡¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëFW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉMF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£