¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿ÆÀÅÀ(41¥´¡¼¥ë)¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Êµ­Ï¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤­¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥­¤¬¤Þ¤¿¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£

7Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥­¤Ï¡¢29Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½øÈ×¤«¤é¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë·èÄêµ¡¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ëºî¤é¤ì¤ë¤Ê¤É°­¤¤Î®¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Çµ®½Å¤Ê¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Î3-0¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£

¤³¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥­¤Ë¤È¤Ã¤Æº£µ¨¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Î10¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°(¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¡¢¥»¥ê¥¨A)¤Ç15¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³Æó·å¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤¹¤ëÀáÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤Ç15¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³Æó·å¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤È¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÆó¿Í¤À¤±¡£Èà¤é¤ËÂ³¤¯»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

Æó·å¥´¡¼¥ë¤ÎºÇÂ¿µ­Ï¿¤Ï¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤¬2006-07¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤«¤±¤ÆÃ£À®¤·¤¿16¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¡£¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥­¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î·ÀÌó¤Ïº£Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤·¤â·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±Áª¼ê¤ÏÍèµ¨¤³¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¤Îµ­Ï¿¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£