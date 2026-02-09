ÀèÈ¯¤¹¤Ù¤¤Ï¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¡©¡¡¥¸¥§¥º¥¹¡©¡¡¸òÂå½Ð¾ì¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÊý¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤¹·¹¸þ¤Ë
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Ç¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤òÇË¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò56¤È¤·¤¿¡£°ÍÁ³¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç°´ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò¼ó°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥Ä´¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¤·¤«¤·¸µ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¡¼¥½¥ó»á¤Ï¡¢¤Þ¤À¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤¬²ò·è¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬1¤Ä»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Øsky sports¡Ù¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÍâ½µ¡¢¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤Ï¶ìÀï¤·¡¢¥¸¥§¥º¥¹¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¥¸¥§¥º¥¹¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¶ìÀï¤·¡¢¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬½Ð¾ì¤·¤ÆÆÀÅÀ¤·¤¿¡£Ã¯¤¬ÀèÈ¯¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤»¤º¡¢¹µ¤¨Áª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤À¡×
¥Þ¡¼¥½¥ó»á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÌäÂê¤À¡£¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿¥¸¥§¥º¥¹¤¬¶ìÀï¤·¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤Ï2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¥Þ¥óUÀï¤Ç¤â¥¸¥§¥º¥¹¤Ï¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ì¤Ð³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£CL¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¡¢¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ½à·è¾¡2nd¥ì¥°¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤é¤ì¤º¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¤Ï¸òÂå¤·¤¿¥«¥¤¡¦¥Ï¥Õ¥§¥ë¥Ä¤¬ÆÀÅÀ¤·¾¡Íø¤·¤¿¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÁê¼ê¤Ï¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤Æ°ú¤¤³¤â¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¸åÈ¾¤ËÁê¼ê¤¬ÈèÊÀ¤·¤ÆÆÀÅÀ¤òµö¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¸òÂåÁª¼ê¤ÎÊý¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤¹·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤¬¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤ÎÀèÈ¯Áª½Ð¤ËÌÂ¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¥Þ¡¼¥½¥ó»á¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÀèÈ¯¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë»î¹ç¤ò±¿¤Ù¤ë¤Î¤â³Î¤«¤À¡£