¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥È¥Ê¡¼¥ê¡¡photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾¼ê¤ò¤á¤°¤ë³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤Ë²Ã¤ï¤ë¤è¤¦¤À¡£

¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥«¥¼¥ß¥í¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬´û¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤ËÂå¤ï¤ë¼éÈ÷Åª¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¤Î³ÍÆÀ¤¬µÞÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡ØTheTelegraph¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê¤ò³ÍÆÀ¸õÊä¤ÎºÇ¾å°Ì¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃæÈ×¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¼è¤ì¤ë¹â¤¤¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁ°Àþ¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶·â»²²Ã¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤âÊ»¤»»ý¤Ä¥È¥Ê¡¼¥ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥«¥¼¥ß¥í¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¬½½Ê¬¤ËÌ³¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£

¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î¥È¥Ê¡¼¥ê³ÍÆÀ¤Ë¤ÏÆó¤Ä¤ÎÂç¤­¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢°ÜÀÒ¶â¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤·¤Æ¤â¥È¥Ê¡¼¥ê¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢1²¯1500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó213²¯5000Ëü±ß)°Ê¾å¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¸ò¾Ä¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î·å°ã¤¤¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£

¤Þ¤¿¡¢Æ±Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¶¥ÁèÁê¼ê¤ÎÂ¿¤µ¤â¥È¥Ê¡¼¥ê³ÍÆÀ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£