¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹Ò¶õ¡¢ÀïÎ¬Åª»ö¶ÈÄó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹Ò¶õ¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª»ö¶ÈÄó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢Ì±´Ö¹Ò¶õ¶É¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢´Ö¤Ç¾è¤ê·Ñ¤®¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¥ì¥Ù¥Ë¥å¡¼¥·¥§¥¢ÊØ¤ÎÀßÄê¡¢¶¦Æ±±¿ÄÂ¾¦ÉÊ¤ÎÆ³Æþ¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¡¢Î¾»Ô¾ì¤Ç¤ÎË¡¿Í¸þ¤±Î¹¹Ô¼êÇÛ¤Î¶¦Æ±Å¸³«¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
2019Ç¯10·î°Ê¹ß¡¢Î¾¼Ò¤Ï¶¦Æ±±¿¹Ò¡Ê¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¡Ë¤òÃÊ³¬Åª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯2·î¤«¤é¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÁê¸ß¤Ë¥Þ¥¤¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£