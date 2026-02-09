¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¡¢2¡¦12¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌÈÎ¤ò¼Â»Ü¡¡¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡ß¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÂè2ÃÆ¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ
¡¡¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡×¤È¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCAPTAIN SWEETS BURGER¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ë¡×¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ð¡¼¥¬¡¼ 6¸ÄÆþ¡Ù¤¬¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë½éÅÐ¾ì¡£12Æü¤è¤êÃíÊ¸¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼Á´3¼ï
¡¡¡ÖCAPTAIN SWEETS BURGER¡×¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥×¥¹¥È¡¼¥ó¤¬JRÅìµþ±Ø¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£ÂåÉ½ºî¡Ø¥Á¡¼¥º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬Îß·×ÈÎÇä1000Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¡£2024Ç¯²Æ¤Ë¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¡Ù¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯4·î¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥ÜºÇ¿·ºî¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤Î¥À¥Ö¥ë¤¤¤Á¤´¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¤¤¤Á¤´¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡È¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯Ì£¤Î¤Ï¤ß½Ð¤·¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡É¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¡È¤¤¤Á¤´¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥·¥ç¥³¥é¡É¤ò¤×¤Ã¤¯¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Á¤´¤ÈÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤¬¹á¤ë¥½¥Õ¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿¤é¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¡È¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤Î¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿È¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢3¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌÈÎ¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ñ¥¯¤È¥â¥°¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥¯¤È¥â¥°¥¹¥¤¡¼¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡×¡Ö¥Ñ¥¯¤È¥â¥°¥¹¥¤¡¼¥Ä¥·¥ç¥Ã¥× Yahoo!Å¹¡×¤Ç12Æü10»þ¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡£¤Þ¤¿¼õÃí´ü´ÖÃæ¤Ç¤â¡¢¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼Á´3¼ï
¡¡¡ÖCAPTAIN SWEETS BURGER¡×¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥×¥¹¥È¡¼¥ó¤¬JRÅìµþ±Ø¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£ÂåÉ½ºî¡Ø¥Á¡¼¥º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬Îß·×ÈÎÇä1000Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¡£2024Ç¯²Æ¤Ë¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¡Ù¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ÄÌÈÎ¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ñ¥¯¤È¥â¥°¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥¯¤È¥â¥°¥¹¥¤¡¼¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡×¡Ö¥Ñ¥¯¤È¥â¥°¥¹¥¤¡¼¥Ä¥·¥ç¥Ã¥× Yahoo!Å¹¡×¤Ç12Æü10»þ¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡£¤Þ¤¿¼õÃí´ü´ÖÃæ¤Ç¤â¡¢¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£