¡¡¼«Ì±ÅÞ¤òÂç¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï¡¢½°±¡Áª£±£²Æü´Ö¤Ç¸ø³«¾ðÊó¤Ç¤Ï·×£²£³ÅÔÆ»ÉÜ¸©£µ£¸¿Í¤Î±þ±ç¤ËÆþ¤ê¡¢ÈæÎãÉü³è¤ò´Þ¤á¡¢Á´°÷ÅöÁª¤ËÆ³¤¤¤¿¤³¤È¤¬£¹Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï»öÁ°Ä´ºº¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿ÀÜÀï¶è¤ä¿·¿Í¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤òÃæ¿´¤Ë³ÆÃÏ¤Ç±þ±ç±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼óÁê¿Íµ¤¤ò¼õ¤±¡¢±þ±ç¤ò¼õ¤±¤¿Á´°÷¤¬µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥²¡¼¥à¤òÃ£À®¡£¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÌîÅÞ¤Î²ç¾ë¤È¤µ¤ì¤¿Áªµó¶è¤Ç¤â¡¢¼óÁê¤Î±þ±ç¸å¤ËÀª¤¤¤¬Áý¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤â¡£¡Ö¾¡Î¨£±£°£°¡ó¡×¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÂè£²¼¡À¯¸¢¤Îµá¿´ÎÏ¤òÈ×ÀÐ¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢¡¼ç¤ÊÆüÄø
¡¡£±·î£²£·Æü¡ÚÊ¡Åç¢ªµÜ¾ë¢ªÅìµþ¡Û
¡¡Ê¡Åç¸©¡Ê£³¤«½ê¡Ë¡¢µÜ¾ë¸©¡Ê£´¤«½ê¡Ë¤ØËÌ¾å¡£Ìë¤Ëµ¢µþ¤·¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¡ÊÅìµþ£±¶è¥¨¥ê¥¢¡Ë¤ÇÂè°ìÀ¼¡£
¡¡£²£¸Æü¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
¡¡¶õÏ©¤ÇËÌ³¤Æ»Æþ¤ê¡£Æ»Æâ£¶Áªµó¶è¤òÀºÎÏÅª¤Ë²ó¤ë½ªÆüÆüÄø¡£Â¾¸©¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ê¤·¡£
¡¡£²£¹Æü¡ÚÊ¼¸Ë¢ªÆÁÅç¡Û
¡¡¶áµ¦¡ÊÊ¼¸Ë£³¤«½ê¡Ë¤«¤éÌÄÌç³¤¶®¤ò±Û¤¨¤Æ»Í¹ñ¡ÊÆÁÅç£²¤«½ê¡Ë¤Ø¡£
¡¡£³£°Æü¡ÚÂçÊ¬¢ªÊ¡²¬¡Û¡¡¶å½£Æþ¤ê¡£ÂçÊ¬¡Ê£±¤«½ê¡Ë¤«¤éÊ¡²¬¡Ê£¶¤«½ê¡Ë¤Ø°ÜÆ°
¡¡£³£±Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÚÀÅ²¬¢ª¿ÀÆàÀî¡Û
¡¡ÀÅ²¬¡Ê£±¤«½ê¡Ë¤«¤é¡¢¼óÅÔ·÷¡¦¿ÀÆàÀî¡Ê£²¤«½ê¡Ë¤Ø¡£
¡¡£²·î£±Æü¡Ú´ôÉì¢ª°¦ÃÎ¡Û
¡¡´ôÉì¡Ê£±¤«½ê¡Ë¤«¤é°¦ÃÎÆþ¤ê¡£½ÅÅÀ±þ±ç
¡¡£²Æü¡Ú»³Íü¢ªÄ¹Ìî¢ª¿·³ã¡Û
¡¡¹Ã¿®±Û¥ë¡¼¥È¡£»³Íü¡Ê£±¤«½ê¡Ë¢ªÄ¹Ìî¡Ê£²¤«½ê¡Ë¢ª¿·³ã¡Ê£±¤«½ê¡Ë¤ò½ÄÃÇ¡£
¡¡£³Æü¡Úºë¶Ì¡Û
¡¡ºë¶Ì½ÅÅÀÆü¡£¸©Æâ£µ¤«½ê¤ò½¸Ãæ¤·¤ÆÍ·Àâ¡£
¡¡£´Æü¡Ú²¬»³¢ªµþÅÔ¡Û
¡¡Ãæ¹ñ¡Ê²¬»³£²¤«½ê¡Ë¤«¤é¶áµ¦¡ÊµþÅÔ£²¤«½ê¡Ë¤Ø°ÜÆ°¡£
¡¡£µÆü¡Úº´²ì¢ª¼¯»ùÅç¡Û
¡¡¶å½£ºÆË¬¡£º´²ì¡Ê£±¤«½ê¡Ë¤«¤é¼¯»ùÅç¡Ê£±¤«½ê¡Ë¤ØÆî²¼¡£
¡¡£²·î£¶Æü¡ÚÆÊÌÚ¢ª´ä¼ê¢ªµÜºê¡Û
¡¡ºÇÄ¹°ÜÆ°Æü¡£ËÌ´ØÅì¡ÊÆÊÌÚ£±¤«½ê¡Ë¢ª´ä¼ê¤ØÈô¤Ó¡¢¶õÏ©¤Ç¶å½£¡ÊµÜºê£±¤«½ê¡Ë¤ØÆþ¤ë°ÛÎã¤Î¶¯¹Ô·³¡£
¡¡£²·î£·Æü¡ÚÅìµþ¡Û
¡¡ºÇ½ªÆü¤ÏÅÔÆâ£´¤«½ê¡ÊÅìµþ£±£°¶è¡¢£±£²¶è¡¢£¸¶è¡¢£µ¶è¡Ë¤ò²ó¤ê¡¢Æó»Ò¶ÌÀî¡Ê£µ¶è¡Ë¤Ç¥Þ¥¤¥¯Ç¼¤á¡£
¡¡¢¡¼óÁêË¬ÌäÀè°ìÍ÷
¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡Ê£´¡Ë
¡¡ËÌ³¤Æ»¡¢´ä¼ê¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢Ê¡Åç¸©
¡¡´ØÅì¡Ê£´¡Ë
¡¡ÆÊÌÚ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©
¡¡¢¡ÃæÉô¡Ê£¶¡Ë
¡¡¿·³ã¸©¡¢»³Íü¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢ÀÅ²¬¸©¡¢°¦ÃÎ¸©
¡¡¢¡¶áµ¦¡Ê£²¡Ë
¡¡µþÅÔÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©
¡¡¢¡Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡Ê£²¡Ë
¡¡²¬»³¸©¡¢ÆÁÅç¸©
¡¡¢¡¶å½£¡Ê£µ¡Ë
¡¡Ê¡²¬¸©¡¢º´²ì¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¡¢µÜºê¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©