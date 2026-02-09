ºå¿À¡¡¿·³°¹ñ¿Í¥â¥ì¥Ã¥¿¤¬¥é¥¤¥ÖBPÅÐÈÄ¡¡25µå¤ÇÆÀ°Õ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÈäÏª
¡¡ºå¿À¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¢¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿Åê¼ê¡Ê29¡á¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤¬9Æü¤Îµ¹ÌîºÂ¤Ç¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥â¥ì¥Ã¥¿¤Ï¡¢Æ±¶¿¤Î¥É¥ê¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤Ï¶ñ»ÖÀî¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½çÄ´¤ËÄ´À°¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥É¥ê¥¹¤È¤È¤â¤Ë½é¤á¤ÆÂÇ¼ÔÁê¼ê¤ÎÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»å¸¶¡¢²¬¾ë¡¢Ä¹ºä¡¢ÇßÌî¤È4Áª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë·×25µå¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¤ä¤äÄ¾µå¤âÈ´¤±µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éð´ï¤Ç¤¢¤ëµÕÊý¸þ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÇßÌî¤Ê¤É¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤âÂÐ³°»î¹ç¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åêµå¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£