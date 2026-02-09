Hey! Say! JUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡¢±©Éñ¤¦Èâ¤«¤éÅÐ¾ì ¡ÈÆÀ°ÕÊ¬Ìî¡É¤Ç»£±Æ1È¯OK¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ·ë¹½±©¿á¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡ÛHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMAYBELLINE NEW YORK¡Ê¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUMP»³ÅÄ¤Î¡ÈÁÇÈ©Èþ¡ÉºÝÎ©¤Ä
»³ÅÄ¤ÏÇ¯´Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè1ÃÆ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö±©¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±©¤¬Éñ¤¦Èâ¤ò³«¤±¤ë·Á¤Çñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¡Ø¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó SP¥¹¥Æ¥¤¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È ¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬¡Ë±©¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï±©¤ÎÈâ¤«¤éÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î3¤Ä¤ÎÈâ¤Ë¤â¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ì¤¾¤ì°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¿·CM¤Î±©¤ò¿á¤¯¥·¡¼¥ó¤¬1È¯OK¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¢ËÍ¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¼«¿®¤¢¤ê¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¢¤È¡Ö¾éÃÌ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ·ë¹½±©¿á¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤³¤ì¤ÏÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È²ñ¤¦¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¢¡¢¸üÅÉ¤ê¤·¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¡Ø¼«Á³ÂÎ¤Ê¤Î¤ËåºÎï¤ÊÈ©¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿Êý¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¾ï¤ËÌ´¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È»³ÅÄ¤é¤·¤¯ÅÁ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤È°ì½ï¤ÎÈ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ïº£¸å¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Î¹¹ð¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î10Æü¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó SP¥¹¥Æ¥¤¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È ¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ë¡¢»³ÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ª¤è¤Ó¿·CM¤Ï2·î9Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢±©¤¬Éñ¤¦Ãæ¤ÇÅÐ¾ì
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤
