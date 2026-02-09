RIIZE¡¢ÆüËÜ2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØAll of You¡Ù¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¡ªLINE MUSIC¡ÖMy¿ä¤·¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤ÎRIIZE The 2nd Japan Single¡ØAll of You¡Ù¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØAll of You¡Ù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬ËÜÆü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢LINE MUSIC¤Ç¤Ï¡ÖMy¿ä¤·¡×¤ËRIIZE¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ñ¤¤¤¿¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢Åìµþ¤Ç¡È¥á¥íÃË¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¤Þ¤¿¡¢iTunes Store¡¢¥ª¥ê¥ß¥å¥¦¥¹¥È¥¢¡¢music.jp¡¢mu-mo¡¢mora¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ØAll of You¡Ù¡ØFlashlight¡Ù¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡¢RIIZE¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌó1Ç¯5¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¿B¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ÎÁ´4·ÁÂÖ9¼ï¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤ÎDVD¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖMember Interview & Behind The Scenes of 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium 9.13-15¡×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¡¢RIIZE¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡£9·î¤ËÂå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅöÆü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥·¡¼¥ó¡¢¥é¥¤¥ÖÄ¾Á°¡¦Ä¾¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍÍ»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Þ¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎDVD¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢RIIZE¤Ï2026Ç¯¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ÆÃÊÌ¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢ÃËÀK-POP¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂ®¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡Ö2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME¡×¤ò3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡þRIIZE ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏNCT½Ð¿È¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¸ø³«Îý½¬À¸SM ROOKIES½Ð¿È¤Î¥¦¥ó¥½¥¯¡¢Èó¸ø³«Îý½¬À¸¤Î¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¢¥½¥Ò¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¤Î6¿Í¡£SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬NCT°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÚ½Ð¤¹¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖRIIZE¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖRise¡×¡ÊÀ®Ä¹¤¹¤ë¡Ë¤È¡ÖRealize¡×¡Ê¼Â¸½¤¹¤ë¡Ë¤Î2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯9·î4Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ØGet A Guitar¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯10·î¡¢¥¹¥ó¥Ï¥ó¤¬Ã¦Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£