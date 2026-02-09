¸áÁ°3»þ¤Ë¡Ö¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡ÃæÆ»¡¦Àô·òÂÀ»á¤¬Ìä¤¦¼¹¹ÔÉô¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÀô·òÂÀÁ°½°±¡µÄ°÷¤¬2026Ç¯2·î9Æü¸áÁ°3»þ²á¤®¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¿É¤¤¡£¿É¤¤¤è?¡×
8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬¸ø¼¨Á°¤«¤é118µÄÀÊ¸º¤é¤·¡¢49µÄÀÊ¤È¤Ê¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÎÅöÁª¤ÏÀô»á´Þ¤á¤Æ7µÄÀÊ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àô»á¤Ï·ë²Ì¤¬È½ÌÀ¤·¤¿8Æü21»þ²á¤®¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¿É¤¤¡£¿É¤¤¤è?¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅöÁª³Î¼Â¤¬½Ð¤¿9Æü0»þÈ¾²á¤®¤Ë¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯NHK¤ÇÅöÁª³Î¼Â¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢3»þ²á¤®¤ËºÆ¤ÓX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ø¼¹¹ÔÉô¡Ù¤È¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ò¿¤Ð¤·¡¢¹ñ²È¹ñÌ±¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤í¡×¤ÈÅÞ¼¹¹ÔÉô¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Àô»á¤Ï21Ç¯¤«¤éÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢24Ç¯ÂåÉ½Áª¤ÇÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤ËÇÔ¤ì¡¢ÂåÉ½¤òÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÀô»á¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼ÂÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëÀ¯ÅÞ¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¡×¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤ÏÅÞÆâ¤Ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£