NHK²òÀâ¤ÇÈþËÆ¤¬ÏÃÂê¤Ë...Ê¿¾»¸ÞÎØ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡Ö¶â¡×µÆÃÓºÌ²Ö¡¢¥á¥¬¥Í¡õ¤µ¤ï¤ä¤«¥³¡¼¥Ç¤¬¥¹¥Æ¥¤Ã¡¡É×¤ÏÄ¹Åç·½°ìÏº
2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ½÷»Ò¥Á¡¼¥à¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎµÆÃÓºÌ²Ö¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬2026Ç¯2·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÅí¹á¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡ª¡×
µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÇNHK¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤ì¤¤¡×¡ÖåºÎï²á¤®¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎÎÏ¶¯¤¤³ê¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÍ¦µ¤¤òÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤ÏËÙÀîÅí¹áÁª¼ê¤¬´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼ã¼êÄ¹µ÷Î¥¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¼¡¤Î¥ì¡¼¥¹¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¡ÖÅí¹á¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡ªYou can do it¡Á¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢²«¿§¤Î¥¸¥ì¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥·¥¢¡¼´¶¤Î¤¢¤ëÇò¥·¥ã¥Ä¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥Ç¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥»¥Ã¥È¤òÁ°¤ËÉ¨¤ò¤Ä¤¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤¿¥Ý¡¼¥º¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï18Ç¯¤ÎÊ¿¾»Âç²ñ¸å¤Ë°úÂà¡£18Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹Åç·½°ìÏº¤µ¤ó¤È·ëº§¡£¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¡£