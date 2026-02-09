G-DRAGON¡¢¡Ö¥À¥¤¥½¡¼¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ª¡ÈÉÊÀÚ¤ìÁûÆ°¡É¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ç
BIGBANG¤ÎG-DRAGON¤¬¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ãæ¤Ë¸ì¤Ã¤¿È¯¸À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
G-DRAGON¤Ï¡¢2·î6Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¤ÇÃ±ÆÈ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö2026 G-DRAGON ¡ÆFAM¡Ç MEETING¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¥¯¥©¥ó¡¦¥¸¥è¥ó¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë¡Ö°ìÌä°ìÅú¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÛÁ÷ÎÁ¤È¥À¥¤¥½¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ß¥ß¥ß¥Ì¤¬¡ÖÇÛÁ÷ÎÁ¤¬5000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó500±ß¡Ë¤Ç¤âÃíÊ¸¤¹¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢G-DRAGON¤ÏÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¤¹¤ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡£Â³¤¯¡Ö¥À¥¤¥½¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ»¤¯Åú¤¨¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖG-DRAGON¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ´²ßÅ¹¤¬¥À¥¤¥½¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ö5000¥¦¥©¥ó¤¬ºÇ¹â²Á³Ê¤ÎÅ¹¤Ç¡¢²¿¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤¿MBC¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÌµ¸ÂÄ©Àï¡Ù¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¡¢G-DRAGON¤¬ÅìÉÀ¡Ê¥È¥ó¥ß¥ç¡Ë»Ô¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤Î°ì¿Í¤¬¡Ö¤½¤³¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤éÁ´ÉôÇã¤¤Àê¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯»ß¤á¤¿¾ìÌÌ¤¬¡¢º£²ó¤Î¡È¥À¥¤¥½¡¼Ì¤Ë¬Ìä¡É¤ÎÏÃÂê¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖG-DRAGON¤¬¥À¥¤¥½¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Á´¹ñ¤ÇÉÊÀÚ¤ìÁûÆ°¤¬µ¯¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾éÃÌ¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ª¤¨¤¿G-DRAGON¤Ï¡¢2·î13Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤ÇÆüËÜ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ë¡£
¡þG-DRAGON ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¯¥©¥ó¡¦¥¸¥è¥ó¡£2006Ç¯¤ËBIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£BIGBANG¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡£2019Ç¯10·î¤Ë½üÂâ¡£2022Ç¯4·î¤Ë¡ØStill Life¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤ÆÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£2023Ç¯6·î¤ËYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£