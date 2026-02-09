BTS¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤ËºÇÂç26Ëü¿ÍÍè¾ì¸«ÄÌ¤·¡Ä´Ú¹ñ·Ù»¡¤Ï¥Æ¥íÂÐºö¡¢¥Í¥Ã¥È¶¼Ç÷¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ø
BTS¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¸ø±é¤Ë¡¢ºÇÂç26Ëü¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ·Ù»¡¤Ï°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÁíÎÏ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£Ä¹¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ü»á¤Ï2·î9Æü¸áÁ°¡¢ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö·Ù»¡¤È¤·¤ÆÁíÎÏ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢»ÔÌ±¤¬°ÂÁ´¤Ë¸ø±é¤ò´ÑÍ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á¼ÃÖ¤¹¤ë¡£¸ø±é¤Þ¤Ç¤Þ¤À1¥«·î¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë½½Ê¬¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¼çºÅÂ¦¤â3553¿Í¤Î°ÂÁ´´ÉÍýÍ×°÷¤òÇÛÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄÉ²ÃÇÛÃÖ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¿Í½Ð¤ËÈ÷¤¨¡¢·Ù»¡¤â»ÔÌ±¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
3·î20Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦¸÷²½Ìç¡Ê¥¯¥¡¥ó¥Õ¥¡¥à¥ó¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëBTS¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç¤Ç26Ëü¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢¤òºÙÊ¬²½¤·¡¢³Æ¶è°è¤ËÀÕÇ¤¼Ô¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅ°Äì¤·¤¿°ÂÁ´´ÉÍý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ä½ÉÇñ·ôÈÎÇä¤òÁõ¤Ã¤¿º¾µ½¤ä¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¶¼Ç÷Åê¹Æ¤Ë¤è¤ëº®Íð¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼Àì½¾¥Á¡¼¥à¤òÇÛÃÖ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¸½¾ì¤Ç¤ÎË½Æ°¡¢Ë½¹Ô¡¢¥Æ¥í¹Ô°Ù¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤âÉ¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¡£¶§°ÈÈºáÂÐºö¥Á¡¼¥à¤äÆÃ¼ìÉôÂâ¤òÇÛÃÖ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£±Ø¤ä¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¶õ¹Á¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥Æ¥íËÉ»ß¤Î¤¿¤áÆÃ¼ìÉôÂâ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤ëÌÀÆ¶¡¢¹°Âç¡¢¹¾Æî¡¢À»¿åÆ¶°ìÂÓ¤Ç¤Ï·ÙÈ÷¤ò¶¯²½¤·¡¢½ä²ó¤âÁý¤ä¤¹Êý¿Ë¤À¡£