ART STORM¤Ï¹â¤µ330mm¡ßÁ´Ä¹550mm¤ÎµðÂç¤Ê¡Ö¥°¥ì¥ó¥é¥¬¥ó¡×¤Î¡Ö¥À¥¤¥°¥ì¥ó¡×¤ä¡¢¡Ö¥´¥¦¥¶¥¦¥éー¡×¡¢¡Ö¥®¥ó¥¬¥¤¥¶ー¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô½ÐÅ¸¡Ú#¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡Û
¡¡¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[Åß]¡×¤Î´ë¶È¥¨¥ê¥¢¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿ART STORM¡¿FEWTURE MODELS¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤Ï¡¢É®¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤á¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Î¥æー¥¶ー¤¬¥°¥Ã¤È¤¯¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ôÅ¸¼¨¤·¤¿¡£
ART STORM¡¿FEWTURE MODELS¥Öー¥¹
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖPOSE¡ÜMETAL¡×¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¥À¥¤¥°¥ì¥ó¡×¤À¡£¡ÖÅ·¸µÆÍÇË¥°¥ì¥ó¥é¥¬¥ó¡×¤Ç¡¢Âç¥°¥ì¥óÃÄ¤Î´ðÃÏ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÎ¦¾åÀï´Ï¤òÎ©ÂÎ²½¡£¹â¤µ330mm¡ßÁ´Ä¹550mm¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖPOSE¡ÜMETAL ¥À¥¤¥°¥ì¥ó¡×¡£2026Ç¯10·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡¢²Á³Ê¤Ï62,700±ß
¡¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿»îºîÉÊ¤Ï´ÏÂÎ¤òÊ¬Î¥¤µ¤»¤¿¡Ö¶ÛµÞÃ¦½Ð¥âー¥É¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´ÏÂÎÉôÊ¬¤Ï¥µ¥¤¥É¤¬¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëµ¡¹½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÉô¤Ï¥¬¥ó¥á¥óÃ£¤Î³ÊÇ¼¸Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±½ã¤ËÆâÉô¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾º¹ßÍÑ¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¬¥ó¥á¥ó¤ò¹ÃÈÄ¤Ë¤»¤ê¾å¤²¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤½¤¦¡£
´ÏÂÎ¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¶ÛµÞÃ¦½Ð¥âー¥É¤Î¥°¥ì¥ó
ËÜÂÎ¤Ë¤ÏÂ¤·Á¤µ¤ì¤¿¹ü³Ê¤¬¤¢¤ë
¡¡Âç¥°¥ì¥óÃÄ¤Î¥¬¥ó¥á¥óÃ£¤Ï¥°¥ì¥ó¡õ¥é¥¬¥ó¤òÉ®Æ¬¤Ë10ÂÎ¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤·¡¢´ÏÂÎ¤Ë³ÊÇ¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ò¤Î³Æ¼ï¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ðÃÏÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£È¯Çä¤Ï10·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÉô¤òÂ¤·Á¤·¤¿´ÏÂÎÉôÊ¬¡£Å¸¼¨¸«ËÜ¤Ç¤Ï¼è¤ê³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áõ¹Ã¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°³«ÊÄ¼°¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À
¡¡¡ÖPOSE¡ÜMETAL ¥´¥¦¥¶¥¦¥éー¡×¡¢¡ÖPOSE¡ÜMETAL HEAT ¿¿¥²¥Ã¥¿ー¥í¥Ü¡×¡¢¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¹ç¶â¡¡¥¸¥§¥¤¥Ç¥Ã¥«ー¡×¡¢¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¹ç¶â ¥À¥ó¥¯ー¥¬¡×¡¢¡ÖDIECAST METAL ¥®¥ó¥¬¥¤¥¶ー¡×¡¢¡ÖEX¹ç¶â¡×¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥í¥¦¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥á¥«¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢¡ÖÆÃ»£¹ç¶â ¥¢¥¯¥Þ¥¤¥¶ー3¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃ»£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â¹ç¶â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖPOSE¡ÜMETAL ¥´¥¦¥¶¥¦¥éー¡×
¡ÖPOSE¡ÜMETAL HEAT ¿¿¥²¥Ã¥¿ー3¡×¡£Ãæ±û¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡ÖPOSE¡ÜMETAL HEAT ¥²¥Ã¥¿ー¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¡×
¡ÖPOSE¡ÜMETAL HEAT ¿¿¥²¥Ã¥¿ー2¡×¡£Ãæ±û¤Ï¡ÖPOSE¡ÜMETAL HEAT ¥²¥Ã¥¿ー¥é¥¤¥¬ー¡×
¡ÖPOSE¡ÜMETAL HEAT ¿¿¥²¥Ã¥¿ー1¡×¤Ï¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¾õÂÖ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿
¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¹ç¶â ¥¸¥§¥¤¥Ç¥Ã¥«ー¡×
¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¹ç¶â ¥Ç¥åー¥¯¥Õ¥¡¥¤¥äー¡×
¥¸¥§¥¤¥Ç¥Ã¥«ー¤È¥Ç¥åー¥¯¥Õ¥¡¥¤¥äー¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹çÂÎÊÑ·Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥äー¥¸¥§¥¤¥Ç¥Ã¥«ー¤Ø¤Î¹çÂÎ¤â²ÄÇ½¤À
¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¹ç¶â ¥À¥ó¥¯ー¥¬¡×
¡ÖDIECAST METAL ¥®¥ó¥¬¥¤¥¶ー]
¡ÖEX¹ç¶â ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥í¥¦¡×¥·¥êー¥º¡£º¸¤«¤é¡Ö¥³¥ó¥É¥ë1¹æA¥¿¥¤¥×¡×¡¢¡Ö¥³¥ó¥É¥ë1¹æB¥¿¥¤¥×¡×¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¹¥ï¥íー¡×
¡ÖMINI ACTION ¥Ü¥ë¥È¥í¥ó¥é¥¤¥ª¥ó¥Õ¥©ー¥¹¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¹ç¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥éÀ½¤Î¹çÂÎ¥í¥Ü
¡ÖÆÃ»£¹ç¶â ¥¢¥¯¥Þ¥¤¥¶ー3¡×¡£º¸¤«¤é¡Ö¥¬¥Ö¥é¡×¡¢¡Ö¥¶¥Ó¥¿¥ó¡×¡¢¡Ö¥¤¥Ó¥ë¡×
¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÌîÃæ¹ä»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖACTION THE RISING¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¢¥Ý¥í¥ó¡×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À
