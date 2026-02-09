¡Ú¥Àー¥Ê=¥¤¥¯¥ë¥·¥¢¡Û 10·î ºÆÈÎÍ½Äê ²Á³Ê¡§30,800±ß

¡¡¥³¥È¥Ö¥­¥ä¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Àー¥Ê=¥¤¥¯¥ë¥·¥¢¡×¤ò10·î¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï30,800±ß¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö¥¤ー¥¹VIII -Lacrimosa of DANA-¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Àー¥Ê=¥¤¥¯¥ë¥·¥¢¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£

¡¡ÆÃÄ§Åª¤ÊÁóÈ±¤òÂçÃÀ¤Ë¤Ï¤¿¤á¤«¤»¡¢Î¾¼ê¤Ë¤ÏÈ¾·îÅá¡Ö¥¯¥ì¥·¥§¥ó¥È¡×¤ò»ý¤Ã¤¿»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç·¿¤ÎÉð´ï¤ò°·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Í¥²í¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉ½¾ð¤ä¥Ýー¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡°áÁõ¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¡¢³»¤Î½Å¸ü´¶¤¢¤ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ÎºÌ¿§¤ä½À¤é¤«¤¤È©¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤âÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥È¥Ö¥­¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥³¥È¥Ö¥­¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÈù¾Ð¤ß´é¥Ñー¥Ä¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë

¥Àー¥Ê=¥¤¥¯¥ë¥·¥¢

10·î ºÆÈÎÍ½Äê
²Á³Ê¡§30,800±ß
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â245mm¡ÊÂæºÂ´Þ¤à¡Ë

(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.