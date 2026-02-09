óîÆ£µþ»Ò¤Î±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤Ï¡Ö¶È³¦¤Î¿Í¡¢·ë¹½¶á¤¤¤È¤³¤í¤¤¤ë¡×Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ³°¤ÊÀê¤¤·ë²Ì¤¬
¡¡¸µÆü¸þºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¡Ê28¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ³°¤ÊÀê¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅ·À±½Ñ¤ÇÀê¤¦ÏÃÂê¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦À±¤Ò¤È¤ß»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Öº£Ç¯¡Ê25Ç¯¡Ë¤«¤éÎø°¦±¿¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢À¨¤¤ÎÉ¤¤±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤¬1¿Í½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¿·µ¬¤Ç¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¤È¤«º£¤ÇÎÉ¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿óîÆ£¡£Áª¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿ÍÊªÁü¤È¤·¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡×¤ò¤¢¤²¤é¤ì¡Öµþ»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯µþ»Ò¤¬1ÈÖ¡¢µþ»Ò¤¬1ÈÖ²Ä°¦¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¡×¤È·ë¤Ð¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬ÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ëº§Áê¼ê¤Ï¶È³¦¤Î¿Í¡¢·ë¹½¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¿¦¶È¡©¡×¤È¿©¤¤µ¤Ì£¡£¡Ö±é¤¸¤Æ¤ë¿Í¡¢²»¤â¹¥¤¤À¤Ê¡¢²»³Ú¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£