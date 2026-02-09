¥È¥±¥Þ¥Ã¥Á¸µÂåÉ½¤éºÆÂáÊá¡¡¹âµéÏÓ»þ·×11ËÜ²£ÎÎµ¿¤¤
¡¡¹âµéÏÓ»þ·×¤ò½êÍ¼Ô¤«¤éÍÂ¤«¤êÂß¤·½Ð¤¹¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥È¥±¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ò½ä¤ë»ö·ï¤Ç¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤¿ÏÓ»þ·×11ËÜ¤òÇäµÑ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº2²Ý¤Ï9Æü¡¢¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤Ç±¿±Ä²ñ¼Ò¸µÂåÉ½¼Ò°÷Ê¡¸¶·ÉºÑÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¡á½»½êÉÔÄê¡á¤ÈÆ±¼Ò¸µ¼Ò°÷Ãæ»³Âç»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¡áÂçºå»Ô¡á¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÎºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¶¦ËÅ¤·¤Æ2023Ç¯6·î¡Á24Ç¯1·î¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¤Î40ÂåÃËÀ¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿ÏÓ»þ·×11ËÜ¡Ê»þ²Á·×Ìó1210Ëü±ß¡Ë¤ò¡¢¼ÁÆþ¤ì¤äÇäµÑ¤·¤Æ·×665Ëü±ß¤òÆÀ¤¿µ¿¤¤¡£Ãæ»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á1ËÜ¤Î¼ÁÆþ¤ì¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¡£