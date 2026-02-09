»³ÅÄÎÃ²ð¡¢Èþ¤Ø¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¡Ö¼«Ê¬Ëá¤¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¤·¤Ê¤¤ã¡×¡¡¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ï¡ÈÄ«¥é¥ó¡É
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÄ«¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Èþ¤Ø¤Î¹â¤¤°Õ¼±¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÇò¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»³ÅÄÎÃ²ð
¡¡»³ÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿Ç¯´Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¡¡SP¥¹¥Æ¥¤ ¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¿·CM¤¬¤¤ç¤¦¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡È±©¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¿·CM¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢±©¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÄ«Áö¤ë¤³¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆü¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤±¤É3¥¥í¤«¤é5¥¥í¤¯¤é¤¤¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ä«¤Ï¤ä¤¯µ¯¤¤ë¤Î¤ÇÄ«¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öº£¡¢´¨¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤·¤Õ¤È¤ó¤«¤é½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Ò¤È¤¢¤»¤«¤¤¤Æ¡¢1Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤ÎÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇò¤¤¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢»Ê²ñ¼Ô¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÈþÈ©¤òÈäÏª¤·¤¿»³ÅÄ¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¤µ¤ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤â½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬Ëá¤¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£30Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂÎÎÏºî¤ê¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¤º¤Ã¤È¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬Ëá¤¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
