ÃæÆ»¡¢¿·ÂåÉ½Áª½ÐÊýË¡¤ò¶¨µÄ¤Ø¡¡ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡ÖÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¡×
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÀÆÆ£Å´É×¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï9Æü¸áÁ°¡¢½°±¡Áª»´ÇÔ¤ò¼õ¤±ÅÞËÜÉô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¸á¸å¤Î¼¹¹ÔÌò°÷²ñ¤Ç¿·ÂåÉ½¤ÎÁª½ÐÊýË¡¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Þ¤Ç¤ËÁª½Ð¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£ÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡ÖÌ±°Õ¤Ï¸·½Í¤Ë¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎµÄÀÊ¤ò¼º¤¤¡¢ÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÏÂè2¼¡Æâ³ÕÈ¯Â¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£9Æü¸á¸å¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤Î·ÑÂ³¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤Ë´Ø¤·¡ÖÂÎÀ©¤ò¤Ä¤¯¤ëÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡£º£Æü¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÌµÀÕÇ¤¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Þ¤áÌò°÷²ñ¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÀÆÆ£»á¤Ï¡¢ÌîÅÄ»á¤È¶¦¤ËÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£