²£ÉÍM¡¦GKËÑ°ì·½¡¡±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤ÇÎ¥Ã¦¡¡Á´¼£6¡Á8½µ´Ö¤Î¸«¹þ¤ß
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï9Æü¡¢ÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×³«ËëÀá¡¦FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¤¿GKËÑ°ì·½¤¬±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÑ°ì·½¤ÏÆ±Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤âÁ°È¾21Ê¬¤ËÁê¼êFW¥¨¥ê¥¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢±¦É¨¤òÉé½ý¤·¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢Á´¼£6¡Á8½µ´Ö¤Î¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¼Ô¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï7Æü¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿MFÎëÌÚÅß°ì¤¬º¸É¨³°Â¦È¾·îÈÄÂ»½ý¤Ç6Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´¼£6¥«·î¤Î¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£