¤ß¤é¤¤¡¦°ÂÌîÅÞ¼ó¤¬¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©±ê¾åÆ°²è¤ËºÊ¡¦¹õ´äÎ¤Æà»á¤¬¡Ö°ì±þ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¤È¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¦°ÂÌîµ®ÇîÅÞ¼ó¤ÎºÊ¤ÇÊÔ½¸¼Ô¤Î¤ê¤Ê¤¯¤í¤³¤È¡¢¹õ´äÎ¤Æà¤µ¤ó¤¬£¹Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¡£°ìÉô¤Ç£¸Æü¤Î³«É¼Â®Êó¤Ç°ÂÌîÅÞ¼ó¤¬ÅöÁª¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹õ´ä»á¤Ï¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤Î£Ø¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£ÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤¬ÊüÁ÷»ö¸Î¤ÈÏÃÂê¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï°ÂÌî»á¤¬¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª£·µÄÀÊ¡ª¡×¤ÈÏÓ¤ò¾å¤²¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢Ì¾Á°¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤ÎÀ¼¤¬¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÂÌî»á¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ï³È»¶¤µ¤ì¡¢°ÂÌîÅÞ¼ó¤Ï¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤Ê¤É°ìÉô¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤Ï¡ÖµÞÀ®Ä¹¤·¤¿À¯ÅÞ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡£¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÁÈ¿¥¤È¤«¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÀ°¤¨¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤·¤«¤·»ØÅ¦¤¹¤Ù¤¤È¤³¤È¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹õ´ä»á¤Ï¡Ö¸µÅê¹Æ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¤Î¤Ç°ì±þ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¤È¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¤Þ¤ÀÅö³Î¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³ÍÆÀµÄÀÊ¤Î¿ô»ú¤À¤±Â®Êó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ØÌ¾Á°¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ïµ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÂÌî¤ä¹â»³¤µ¤ó¤¬¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãç´Ö¤ÎÃ¯¤¬ÅöÁª¤·¤¿¤Î¤«¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£