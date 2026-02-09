¹ñ²ñ¤Î¾õ¶··ãÊÑ¡¡¼«Ì±¡È316µÄÀÊ¡ÉÎò»ËÅªÂç¾¡¡¡·ëÅÞ°ÊÍèºÇÂ¿¡ÄÃæÆ»¤Ï»´ÇÔ¡¡²¬ÅÄ»á¡¢°Â½»»á¤é¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤âÍîÁª
8ÆüÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢9Æü¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÄÀÊ¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç3Ê¬¤Î2¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»ËÅªÂç¾¡¤ò¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤ÎÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÏÁªµóÁ°¤ÎµÄÀÊ¤Î3Ê¬¤Î1°Ê²¼¤È¤¤¤¦»´ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï289Áªµó¶è¤Î¤¦¤Á¡¢249¤Ç¾¡Íø¤·ÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤âµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï»²µÄ±¡¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿Ë¡°Æ¤òºÆ¤Ó²Ä·è¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ë3Ê¬¤Î2¤ÎµÄÀÊ¤òÄ¶¤¨¡¢·ëÅÞ°ÊÍèºÇ¤âÂ¿¤¤µÄÀÊ¿ô¤Ç¤¹¡£
Ï¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï36µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Í¿ÅÞ¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ352µÄÀÊ¤È¤Ê¤êÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñ²ñ¤Î¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¸ø¼¨Á°¤«¤é120µÄÀÊ°Ê¾å¸º¤é¤¹49µÄÀÊ¤È»´ÇÔ¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤âÍîÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦²¬ÅÄ¹îÌé»á¡§
³§¤µ¤ó¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÎÏ¤ª¤è¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦°Â½»¶¦Æ±´´»öÄ¹¡§
º£²ó¡¢µ®½Å¤ÊµÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬27µÄÀÊ¤«¤é28µÄÀÊ¤Ø¤È¾åÀÑ¤ß¤·¤¿Â¾¡¢»²À¯ÅÞ¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Ï2·åÂæ¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦»ºÅÞ¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¢¸ºÀÇÆüËÜ¡¦¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¤ÏµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤È¼ÒÌ±ÅÞ¤ÏµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£