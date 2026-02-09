»³ÅÄ¥ë¥¤53À¤¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÄ¹½÷¤¬½ñ¤¤¤¿¡ã¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Õ¥í¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¡ä¤òÁ°¤Ë¥¾¥Ã¡£Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¡ãÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ä¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤ÏÂ©¶ì¤·¤¤¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î»³ÅÄ¥ë¥¤53À¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°ú¤¤³¤â¤ê¤äÄãÌÂ¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¡ØºÃÀÞ¤ä¼ºÇÔ¤Ï¡¢É¬¤ºÎÈ¤Ë¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¡Ù¤È¤ÎÉ÷Ä¬¤Ï¡¢µ¤¤¬ÌÇÆþ¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¥é¥¥éÀ¸¤¤ëµÁÌ³¤Ê¤É¤Ê¤¤¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄ¥ë¥¤53À¤¤µ¤ó¡ÖÌ´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¼«ÂÎ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ø»ý¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤¬Ì¢±ä¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
* * * * * * *
Ì´¤äÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÊÌ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¡¢¥È¥¥¡¼¥æ¡¼¢ö¡×
»³Íü¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡¢À¸ÊüÁ÷Á°¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡¡¢Âæ¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¤¬¥¬¥é¥¬¥é¤ÈÆþ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ÎÆü¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£
¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Î°ìÈÖ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÀÞ³Ñ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤Î¼ê¤Î¥Î¥ê¤¬¤¹¤³¤Ö¤ë¶ì¼ê¡¢¤È¤¤¤¦¤«·ù¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤À¤ÎÊ¿Æü¡£
²¿¤â¤á¤Ç¤¿¤¯¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£
µÕ¤â¤·¤«¤ê¤Ç¡¢Â¾¤Î¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¿´¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°Û¾ï¤Ê¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤â»Å»ö¾å¥Þ¥º¤¤¤Î¤Ç¡¢
¡Ö¤¨¡¼¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¤È°ì±þ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼þ°Ï¤ËÂ¥¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡¢¤í¤¦¤½¤¯¤Î±ê¤ò¿á¤¾Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢ÃË¼ß¤µ¤ó°ì¸À¡ª¡¡50ºÐ¤ÎÊúÉé¤ò¡ª¡×
¤Ê¤É¤ÈÃ¯¤«¤¬¿Ò¤Í¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ÝµÆ«¤·¤¤¡£
ÊúÉé¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥â¥Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌÀÆü¤ËÃ©¤êÃå¤±¤Ð¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤À¡£
ÂçÂÎ¡¢¡ÖÉé¤±¡×¤ò¡ÖÊú¤¨¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡ÖÊúÉé¡×¤Ê¤é¡¢²æ¤¬¿ÍÀ¸¡¢¤â¤¦½½Ê¬¤Ë¡ÖÉé¤±¡×¤Ï¡ÖÊú¤¨¤Æ¡×¤¤¤ë¡£
Ì´¤ò»ý¤È¤¦¡ª¤¬Â¿¤¹¤®¤ë
¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡©¡×
¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡©¡×
¡Öº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤Ï¡©¡×
¡ØËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¥é¥¥éÀ¸¤¤ëµÁÌ³¤Ê¤É¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÃø¡§»³ÅÄ¥ë¥¤53À¤¡¿ÂçÏÂ½ñË¼¡Ë
É®¼Ô¤ÎÄ¹½÷¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢½ÉÂê¤Ç¾Íè¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¥Õ¥í¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤È¤«¤¯À¤´Ö¤Ï²æ¡¹¤Ë¡¢Ì¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¤òÉÁ¤«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
Ì´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¼«ÂÎ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö»ý¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤¬Ì¢±ä¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤À¡£¡ÖÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Ë¤¢¤é¤º¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£
É®¼Ô¼«¿È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡ÖÌ´¸«¤ë¿ÍÀ¸¡×¤ÈÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÂ¿¾¯¡¢¿¿¤ÃÅö¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¾Ê¤ß¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢
¡ÖÌ¼¤¿¤Á¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤±¤Î¼ýÆþ¤Ï°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤â¡¢10Ç¯¸åÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤¢¤ë¤Î¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£·ë¶É¡¢¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤¢¤ë¼ï¤ÎÄü¤á¤Î¤â¤ÈÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¤Î°ìÈ¯²°Ãç´Ö¤Ë¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤Æ¤£¡×¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ·Ý¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡¢¤½¤ì¥ï¥«¥Á¥³¥ï¥«¥Á¥³¡Á¡ª¡×
¤Î·è¤áÂæ»ì¤ÇÍÌ¾¤À¡£¤³¤ÎÊý¡¢»äÉþ¤Ï¤È¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤òÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¸½¤ì¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¥¦¥±¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÇÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢ËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤Î³Ê¹¥¡£
¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì´¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë
ÏÃ¤òÌá¤½¤¦¡£
Ì´¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤È»×¤¦¤·¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤È¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤ËÄ¥¤ê¤¬½Ð¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£
¿ÍÎà¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµÕ¶¤Ë¤á¤²¤º¡Ö´êË¾¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¡ÖÌ´¡×¤¬É³ÉÕ¤±¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤à¤·¤íÉ®¼Ô¤ÏÀ¤´Ö¤Ë¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í´Ö¤Ë¡¢Ì´¤ò»ý¤¿¤»¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¤¡£
¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡ÖÌ´¡×¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿µ¤¼Á¤ä¡¢ÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÌ´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¤µ¤é¤ËÌ´¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢Ì´¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÌ´¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡ª¡×¤ÈÂ¾¿Í¤ÎÌ´¤ò¡È¶ºÀµ¡É¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ë¡£
¡ÖÀ¤´Ö¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì´¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Î¾ÍèÁü¤ËÂ¾¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Æü¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡È¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡É¡Ä¡ÄÈË²Ú³¹¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ë¹½¤¨¤é¤ì¤¿¡¢²ø¤·¤²¤Êº¾µ½²ñ¼Ò¤Î¤è¤¦¤À¡£
¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¡¢É®¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÎ®¤ì¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂçÀª¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ÖÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Ï¡¢¤É¤¦¤âÂ©¶ì¤·¤¤¡£
¡ÖÌ´¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡×
¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ëÊý¤¬¡¢µ¤³Ú¤Ë¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎÌ´¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ä¡Ä
¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥Ý¥ê¥·¡¼¤Î¤â¤È¡¢Î×¤ó¤À¤È¤¢¤ë¹Ö±é²ñ¡£
¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢
¡ÖÃË¼ß¤µ¤ó¤Ï¡¢°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¤É¤ó¤ÊÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¤È¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âÌ´¤Ê¤ó¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×
¾Ð´é¤ÇÉ®¼Ô¤¬Åú¤¨¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¥Ë¥³¥Ã¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤Ë¹µ¤¨¤ëÉã·»¤Ï²øëÃ¤Ê´é¡£ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¥é¥¥éÀ¸¤¤ëµÁÌ³¤Ê¤É¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£