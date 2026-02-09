¤ï¤¬²°¤ÎÄí¤Ë½»¤ßÃå¤¤¤¿¡¢Ãã¥È¥é¤ÎÌîÎÉÇ¡Ö¥à¥®¡×¡£¶á½ê¤Î¶õ¤²È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ÒÇ¤¿¤Á¤ÇÆø¤ä¤«¤Êº¢¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¡Ä
»þ»öÌäÂê¤«¤é¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¤³¤È¡¢¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡ÙËÜ»ïµ»ö¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¡¢°¦ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¤ª¼ê»æ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÆÉ¼Ô¤Î¤Ò¤í¤Ð¡×¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÉØ¿Í¸øÏÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Î70Âå¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¡£¤¢¤ëÆü¡¢¶á½ê¤Î¶õ¤²È¤«¤é¡¢¤ß¤ã¤¢¤ß¤ã¤¢¤ÈÇ¤¬ÌÄ¤¯À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡½¡½¡£
* * * * * * *
¶á½ê¤ÎÌîÎÉÇ¤¿¤Á
¤ï¤¬²È¤ÎÄí¤Ë¡¢10ºÐ¤°¤é¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ëÌîÎÉÇ¤¬À³¤ßÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãã¥È¥é¤Î¥ª¥¹¤Ç¡¢Â¹¤¬¡Ö¥à¥®¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÎÉÇ¤Ê¤Î¤Ç²È¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä«¡¢»ä¤¿¤Á¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢¸¼´Ø¤Ç±Â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¬²È¤Ï80ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ê¡¢¶áÎÙ¤Ë¤Ï¶õ¤²È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶õ¤²È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¥à¥®¤È¤ÏÊÌ¤ÎÁé¤»¤¿¥¥¸¥È¥é¤ÎÇ¤¬À³¤ßÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤ß¤ã¤¢¤ß¤ã¤¢¤ÈÇ¤¬ÌÄ¤¯À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¶õ¤²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÁé¤»¤¿Ç¤¬4É¤¤Î»ÒÇ¤Ë¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊìÇ¤Î¶á¤¯¤Ë¤ÏÂçÊÁ¤Ê¥ª¥¹Ç¤¬¡£ÊìÇ¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢»ÒÇ¤¿¤Á¤â¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ä¤¬¤Æ»ÒÇ¤¿¤Á¤âÂç¤¤¯°é¤Á¡¢¤³¤ì°Ê¾åÇ¤¬Áý¤¨¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µîÀª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤´¶á½ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢3¸®¤«¤é¥«¥ó¥Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»ÒÇ¤Ï¥ª¥¹2É¤¤È¥á¥¹2É¤¡£¥«¥ó¥Ñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¥á¥¹¤Î»ÒÇ¤ò1É¤°ú¤¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥¹Ç¤¿¤Á¤ÏÆìÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ä¤¬¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊìÇ¤Ï¤¦¤Á¤Î¥à¥®¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ä¤µ¤ì¤¿¥á¥¹¤Î»ÒÇ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¶õ¤²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»ä¤¬±Â¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£
5Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¶á½ê¤Î²È¤Î¸¼´Ø¤ÎÁ°¤ÇÊìÇ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¶õ¤²È¤Ë¤¤¤¿¥á¥¹¤Î»ÒÇ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥à¥®¤Ï¼ä¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤¬³°¤Ë½Ð¤ë¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥´¥í¥ó¤È²£¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÉï¤Ç¤Æ¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¥à¥®¤¬º£Ç¯¤ÎÅß¤âÌµ»ö¤Ë¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
