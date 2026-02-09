ÆüËÜ¤Ç½ªËö´ü°åÎÅ¤òËÜ¿Í¤¬·è¤á¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«3.2¡ó¡£1500¿Í¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿ºßÂð°å¡¦Ä¹ÈøÏÂ¹¨¡ÖÂº¸·»à¤òË¾¤à¤Ê¤é¡¢°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿Ê¸½ñ¡ã¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥¦¥¤¥ë¡ä¤ò¡×
¼«¿È¤Î½ªËö´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö±äÌ¿¼£ÎÅ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÄË¤¤»×¤¤¤ò¤»¤º¤ËÌ¿¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï´ê¤¤¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤ò¤É¤¦·è¤á¡¢²ÈÂ²¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¡£Â¿¤¯¤Î½ªËö´ü´µ¼Ô¤òºßÂð¤Ç´Ç¼è¤Ã¤¿°å»Õ¤¬¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤ÈÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡Ê¹½À®¡§µÆÃÓ°¡´õ»Ò¡¡»£±Æ¡§¹â²¬¹°¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§¸ÅÂ¼à¢»Ò¡Ë
¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥¦¥¤¥ë¤òÊä´°¤¹¤ë¡Ö»ä¤Î´õË¾É½ÌÀ½ñ¡×
»à¤Ì´ÖºÝ¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¡©°ìÉ®½ñ¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À
¡Ö½ª³è¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤¤¤Ö¤ó»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»à¡×¤¬¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½ª³è¤È¤¤¤¦¤È°ä»ºÇÛÊ¬¤äÁò¼°¤ÎÃÊ¼è¤ê¤Ê¤É¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»à¤ó¤À¸å¤Î½ô¡¹¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¾¯¡¹»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»à¤Î´ÖºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤é¡Ö¾ö¤Î¾å¤Ç»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»àÀ¸´Ñ¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÅÀÅ©¤ä¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë·Ò¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»à¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¡¢¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¼«Á³¤ËºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¡£º£¤Ç¸À¤¦¡ÖÂº¸·»à¡×¡¢¤Þ¤¿¡Ö¼«Á³»à¡×¡ÖÊ¿²º»à¡×¤È¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³»à¤ä»ö¸Î»à¤Ê¤É¤ÎÎã³°¤ò½ü¤¡¢¿Í¤Ï¤ß¤Ê¡¢¡Ö½ªËö´ü¡×¤ò·Ð¤Æ»à¤Ë»ê¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤¤¤«¡¢¤É¤¦²á¤´¤·¤¿¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¡¢Ê¸¾Ï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°åÎÅ¹Ô°Ù¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
Â¿¤¯¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯´µ¼Ô¤ò¡ÖÀ¸¤«¤¹¡×¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ã¦¿å¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¿åÊ¬¤òÅÀÅ©¤·¡¢¸íÓë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦°ß¤í¤¦¤ä·ÐÉ¡¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¿Í¹©Åª¤Ë±ÉÍÜ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«È¯¸ÆµÛ¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ëµ¤´ÉÀÚ³«¤·¤Æ¿Í¹©¸ÆµÛ¤Ë¡£·ë²Ì¡¢ÂÎ¤Ï´É¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â°Õ»×ÁÂÄÌ¤â¤Ç¤¤º¡¢Ìå¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÄË¤ß¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤«¤·°å»Õ¤Ï¡ÖÀ¸¤«¤¹¡×°åÎÅ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´µ¼ÔËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö»à¤Ì¤È¤¤Ë´É¤À¤é¤±¤Ï·ù¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÂº¸·»à¤òË¾¤à¡×¤È¤Î°Õ»×É½¼¨¤òËÜ¿Í¤¬Ê¸½ñ¤Ç¤·¤¿¤¿¤á¡¢½ðÌ¾¡¦Æè°õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥¦¥¤¥ë¡×¡Ê¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë»öÁ°»Ø¼¨½ñ¡Ë¤Ç¤¹¡£
½ªËö´ü¤Î´õË¾¤ò½ñ¤µ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë½ðÌ¾¡¦Æè°õ¤¹¤ì¤ÐÎ©ÇÉ¤Ê¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥¦¥¤¥ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¤½¤ÎÊ¸½ñ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Î±ü¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢°Õ»×ÅÁÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°Õ»×¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥¦¥¤¥ë¡×¤ò¹¤á¤è¤¦¤È50Ç¯¶á¤¯³èÆ°¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂº¸·»à¶¨²ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÄÂÎ¤Î²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½ªËö´ü°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤òÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºîÀ®¤·¤¿¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥¦¥¤¥ë¡×¤Î¸¶ËÜ¤ò¶¨²ñ¤¬ÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Æþ¤ì¤ÐËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ªËö´ü¤Î°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ìó3Ê¬¤Î1¤¬°å»Õ¡¢3Ê¬¤Î2¤¬²ÈÂ²¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë·èÄê¤Ï¤ï¤º¤«3.2¡ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß¡¢¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥¦¥¤¥ë¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Î0.3¡óÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î9³ä°Ê¾å¤¬´õË¾¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥¦¥¤¥ë¡×¤Ï°ä¸À½ñ¤È°ã¤Ã¤ÆË¡ÅªÃ´ÊÝ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬·üÇ°ÅÀ¡£Ë¡À©²½¤·¤è¤¦¤È25Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À³ð¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç½ªËö´ü°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë´õË¾¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î°Õ»×¤òÊ¸½ñ¤Ë¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò²ÈÂ²¤ä°å»Õ¡¢²ð¸î¼Ô¤é¤È¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¡£ÏÃ¤·¹ç¤¦¤Î¤¬½ÅÍ×¤ÊÍýÍ³
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥¦¥¤¥ë¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ½ðÌ¾¡¢Æè°õ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤Æ¶¦Í¤·¡¢¤½¤³¤«¤é°å»Õ¡¢²ð¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¡Ö¿ÍÀ¸²ñµÄ¡ÊACP¡§¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡¦¥±¥¢¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤¬½ªËö´ü¤Î´õË¾¤ò³ð¤¨¤ëÂç¤¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼ËÜ¿Í¤¬´õË¾¤ò½ñ¤µ¤¹¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤«¤é¡£
½ªËö´ü¤Ëµ¤´ÉÀÚ³«¤ä¿Í¹©±ÉÍÜ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Î·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢ËÜ¿Í¤ÏÂº¸·»à¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤¬²óÉü¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò¼Î¤Æ¤¤ì¤º¡¢¤«¤ÄÉÂ±¡¤Ë¤â´«¤á¤é¤ì¡¢±äÌ¿¼£ÎÅ¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤ËÜ¿Í¤¬°Õ»×É½¼¨¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Î´õË¾¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤é¤¬½ªËö´ü¤Ê¤Î¤«Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢100¡ó²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÄË¤ß¤òÈ¼¤¦°åÎÅ½èÃÖ¤ÏÃÇ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤±¤ì¤É¡¢½ªËö´ü¤ò³ÎÄê¤¹¤ë½Ñ¤¬¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢²ÈÂ²¤Ï¡Ö¤Þ¤À²óÉü¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È°ìåß¤ÎË¾¤ß¤òÂ÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜ¿Í¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é±äÌ¿¼£ÎÅ¤ò¤È¤ê¤ä¤á¤¿¤¤¤«¤ò²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â1²ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËßÊë¤ì¤Ê¤É²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤ËÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼¡¤Ë¡¢¼£ÎÅ¤ä²ð¸îÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢°å»Õ¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¤µ¤ó¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¤¹¤°¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤¬Ë¾¤à·Á¤Ë¶á¤Å¤±¤è¤¦¤È¡¢¤¢¤¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤Î¤º¤ÈÆ»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¿¿¤óÃæ¤ËËÜ¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬½ªËö´ü¤À¡×¤È¤¤¤¦·èÄê¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¡È¸À¤¤½Ð¤·¤Ã¤Ú¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸²ñµÄ¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤À¤«¤éÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¼ª¤¬±ó¤¤¤È¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤ò³°¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¼þ°Ï¤À¤±¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½ªËö´ü¤ÏËÜ¿Í¤Î¤â¤Î¡£¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¿ÍÀ¸²ñµÄ¡×¤Î¼çÌò¤ÏËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨ÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬¤ºÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ÍÀ¸²ñµÄ¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤â°å»Õ¤âÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÂº¸·¤¢¤ëÁªÂò¤¬¤Ç¤¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢½ªËö´ü¤Î´õË¾¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
