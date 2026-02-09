BYD¤¬ÆÈEV»Ô¾ì¤ÇµÞ³ÈÂç¡¢1·îÈÎÇä¤ÏÁ°Ç¯Èæ10ÇÜÄ¶¡¢¥Æ¥¹¥é¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë
Ãæ¹ñÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÂç¼ê¤ÎÈæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¤¬¡¢²¤½£ºÇÂç¤ÎEV»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤ÇÂ¸ºß´¶¤òµÞÂ®¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®¼«Æ°¼ÖÄ£¤¬2·î4Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BYD¤Î2026Ç¯1·î¤Î¥É¥¤¥Ä¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï2629Âæ¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±·î¤Î235Âæ¤«¤é10ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂæ¿ô¤Ï¡¢Æ±·î¤Î¥Æ¥¹¥é¤ÎÅÐÏ¿Âæ¿ô1301Âæ¤Î2ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BYD¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2025Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ä±Ñ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥Æ¥¹¥é¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤½¤Îº¹¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤ÏEV»Ô¾ì¤Î²Á³Ê¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢BYD¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾å³¤µ¥¼Ö½¸ÃÄ»±²¼¤ÎMG¡ÊÌ¾¼ß¡Ë¡¢Îí跑µ¥¼Ö¡Ê¥ê¡¼¥×¥â¡¼¥¿¡¼¡Ë¡¢¾®Ë²µ¥¼Ö¡Ê¥·¥ã¥ª¥Ú¥ó¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñ·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç²¤½£»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢³Æ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½ÅÍ×»Ô¾ì¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Æ¥¹¥é¤Ï²¤½£»Ô¾ì¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤ÎÀ¯¼£Åª¤ÊÈ¯¸À¤ä³èÆ°¤¬°ìÉô¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÈ¿´¶¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ä²¤½£Àª¤È¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¢¥ë¥Î¡¼¡¢BMW¤Ê¤É¤Î²¤½£¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤âEV¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¹¥é¤Î2026Ç¯1·î¤Î¥É¥¤¥ÄÈÎÇä¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤ÇÈùÁý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°Ç¯¤ÎÄã¿å½à¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¿¤Ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ê¤ÉÂ¾¤Î²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤ÏÈÎÇäÄãÌÂ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BYD¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃæ¹ñÀª¤ÎµÞÀ®Ä¹¤¬¡¢²¤½£EV»Ô¾ì¤Î¶¥Áè¹½¿Þ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë