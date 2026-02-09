¡ãÈþÇ»»°¿Í½°¡äºÇÀ¹´ü¤Ë¤ÏÈþÇ»¹ñ¤Î»°Ê¬¤Î°ì¤òÎÎ¤·¤¿Éð¾¡ª¿®Ä¹¤Î°ðÍÕ»³¾ë¹¶¤á¤ÇÆâ±þ¡¢°Ê¸å¤Ï¿¥ÅÄ¤Ë»Å¤¨¤ë¤¬¡Ä±é¤¸¤ë¤Î¤Ï²ÏÆâÂçÏÂ¤µ¤ó¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¥¥ã¥¹¥È¾Ò²ð
ÊüÁ÷³«»Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù
2026Ç¯ÅÙ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÌï½õ¤È¤·¤Æ½¨µÈ¤Î»Ð¤È·ëº§¡£½¨¼¡¤ò´Þ¤à£³¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¸¤»³¾ë¼ç¤È¤Ê¤ë¤â¡¢°ìÂ²¤ß¤ÊÈá·àÅª¤ÊËöÏ©¤Ë¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¤µ¤Ã¤½¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÈþÇ»»°¿Í½°¤Î°ì¿Í¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡¼¡¼¡¼
¡ÚÊª¸ì¡Û
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¨¡¨¡Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª¡ª
¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£
Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª
»á²ÈÄ¾¸µ
¡¼¡¼ÈþÇ»»°¿Í½°¤Î°ì¿Í¡£Î¶¶½¤È¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤¯¡¢¸Ê¤ÎëÝ¸À¡Ê¤«¤ó¤²¤ó¡Ë¤¬Ê¹¤Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¯¡£
¡Ê¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¡ã²ÏÆâÂçÏÂ¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÇÐÍ¥¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¡£¤³¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»á²ÈÄ¾¸µ¤È¤¤¤¦Éð¾¤¬¤â¤ÄÀÅ¤«¤ÊÃÀÎÏ¤È¸Ø¤ê¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ÈÀ¼¤ÇÀ¿¼Â¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îò»Ë¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤ËÎÏ¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼
¡ÚÊüÁ÷Í½Äê¡Û
¡ÎÁí¹ç¡Ï ÆüÍË Ìë 8»þ00Ê¬¡Á8»þ59Ê¬¡¿ ¡ÊºÆÊüÁ÷¡ËÍâ½µÅÚÍË ¸å1»þ05Ê¬¡Á2»þ04Ê¬
¡ÎNHK BS¡Ï ÆüÍË ¸å 6»þ00Ê¬¡Á6»þ59Ê¬
¡ÎBSP4K¡Ï ÆüÍË ¸å 0»þ15Ê¬¡Á1»þ14Ê¬¡¿ ¡ÊºÆÊüÁ÷¡ËÆüÍË ¸å6»þ00Ê¬¡Á6»þ59Ê¬
¡Úºî¡ÛÈ¬ÄÅ¹°¹¬
¡Ú²»³Ú¡ÛÌÚÂ¼½¨ÉË
¡Ú¸ì¤ê¡Û°ÂÆ£¥µ¥¯¥é
¡Ú½Ð±é¡ÛÃçÌîÂÀ²ì ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼ Â¾
¡Ú»þÂå¹Í¾Ú¡Û¹õÅÄ´ð¼ù¡¢¼Æ ÍµÇ·
¡ÚÀ©ºîÅý³ç¡Û¾¾ÀîÇî·É¡¢ËÙÆâÍµ²ð
¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û¹â¶¶Í¥¹á»Ò¡¢½®¶¶Å¯ÃË¡¢µÈ²¬ÏÂÉ§¡ÊÅ¸³«¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¹ñÍ§ °«¡Ê¹Êó¡Ë
¡Ú±é½Ð¡ÛÅÏî´ÎÉÍº¡¢ÅÏÊÕÅ¯Ìé¡¢ÅÄÃæ Àµ
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¡Û
https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY
X¡§nhk_toyotomi
Instagram¡§nhk_toyotomi