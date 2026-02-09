¡Ö¥¯¥Ã¥½ÀäÂÐ·ù¤¸¤ã¤ó¡×Dragon Ash¹ßÃ«·ú»Ö¡¢47ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò·ù¤¬¤ë¡ÖÆÈ¿È ¿¦¶È¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÃÏ¹ö¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Dragon Ash¤Î¹ßÃ«·ú»Ö¤µ¤ó¤Ï2·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£47ºÐ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡© ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ßÃ«·ú»Ö¤Î47ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¤É¤¦¤â¤³¤ó¤Ð¤ó¤ï ¹ßÃ« ·ú»Ö 47ºÐ ÆÈ¿È ¿¦¶È¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ç¤¹¤Ã¤È¤«¥×¥í¥Õ¤Þ¤¸¤ÇÃÏ¹ö¤À¤±¤É¤â¤¦¤¤¤Ã¤½¤Î»ö¤³¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·¤Æ»²¤ë¤·¤«¤Ê¤§¤¸¤ã¤ó¤¤¤£¡Á¡Á¤ä¤¡¡Á¡Á¤À¤¡¡Á¡Á¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¡¢1¡¢2ËçÌÜ¤ÏÎ¾¼ê¤òÎ¾ËË¤ËÅö¤Æ47ºÐ¤ò·ù¤¬¤ë´é¤Î¼«¿È¤Ç¡¢3ËçÌÜ¤Ï¤¹¤Þ¤·´é¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦47¡×¡Ö¤á¤Ç¤¿¤·¤á¤Ç¤¿¤·¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤CREW¤â°ì½ï¤ËÇ¯¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤±¤ó¤¸¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¸¤¸¤Ð¤Ð¤À¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¾Ð¡×¡ÖÃ¯¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ìÀ¸¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤Î´é½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ìÀ¸¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ö¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¡¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¹ßÃ«¤µ¤ó¡£¡Ö¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤¢¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤±¡¢¡Ö47ºÐ¤È¤«¤Ê¤ó¤Î¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢37ºÐ¤È¤«¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¡Ç¯Îð¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¥¸¥¸¥£¤È¥Ð¥Ð¥¡¤À¤±¤¸¤ã¤ó¥¯¥Ã¥½ÀäÂÐ·ù¤¸¤ã¤ó¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¤¡¡×¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦»Ñ1·î2Æü¤Ë¤Ï¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤È¤Æ¤â³Ê¹¥¤¤¤¤¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¹ßÃ«¤µ¤ó¡£Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£47ºÐ¤ò·ù¤¬¤ë¿Í¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
